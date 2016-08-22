美国监管机构批准中国化工收购先正达案

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透苏黎世8月22日 - 中国化工及瑞士先正达周一表示，中国化工收购先正达案已获得美国监管当局通过。
“中国化工与先正达今日宣布，双方已接获美国外资审议委员会(CFIUS)批准交易提案，”由先正达发布的联合声明称。
“除了CFIUS批准外，此交易的完成还需接受全球各地众多监管机构的反垄断审查及其他惯例完成条件。双方正与相关监管机构密切合作，讨论持续富有建设性。”
“此计划交易预计年底前完成。”
先正达7月时表示，预计今年完成并购案。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。