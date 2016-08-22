美国监管机构批准中国化工收购先正达案

路透苏黎世8月22日 - 中国化工及瑞士先正达周一表示，中国化工收购先正达案已获得美国监管当局通过。

“中国化工与先正达今日宣布，双方已接获美国外资审议委员会(CFIUS)批准交易提案，”由先正达发布的联合声明称。

“除了CFIUS批准外，此交易的完成还需接受全球各地众多监管机构的反垄断审查及其他惯例完成条件。双方正与相关监管机构密切合作，讨论持续富有建设性。”