美国监管机构与德国商业银行及德银开始和解谈判--消息

路透7月8日 - 据一位直接了解美国监管机构调查的消息人士透露，美国联邦及州司法机构已经与德国商业银行(CBKG.DE)和德意志银行(DBKGn.DE)开始和解谈判，因为它们涉嫌与被美国列入黑名单的国家进行交易。

消息人士告诉路透，和解谈判刚刚开始，何时能达成协议还不清楚。

德意志银行与德国商业银行均拒绝置评。

纽约时报首先报导了德国商业银行与美国监管机构进行和解谈判的消息，并称最早可能在今年夏季达成协议。(nyti.ms/1xJyjeA)

该报称，美国当局指责德国商业银行透过其美国部门替伊朗和苏丹的公司转账，至少可能要支付5亿美元罚金。

报导称，该行可能面临一个延缓起诉协议。依照协议，当局将暂不进行刑事起诉，以交换该行以罚金和其他方面的让步。德国商业银行是德国第二大银行。

纽约时报称，与德国商业银行的协议可能无法和当局与法国巴黎银行(BNPP.PA)达成的协议相比。若达成协议，料可为与德意志银行的和解案铺平道路。

上周，法国巴黎银行对两起刑事起诉认罪，并同意支付近90亿美元罚金。

截至2013年底，德国商业银行认列9.34亿欧元(12.7亿美元)诉讼风险准备金，包括美国对该行是否违反制裁可能进行的调查。

路透上周报导，另有两家法国大型银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)，德国德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)，以及花旗集团(Citigroup)(C.N)墨西哥分支Banamex在美国的分行Banamex USA也受到了调查，因其涉嫌参与洗钱或违法制裁法规。

但消息人士周一告诉路透，与两家法国银行的谈判并不十分紧迫。

路透无法立即联系上调查机构置评，它们包括美国司法部、纽约州银行业监管当局和曼哈顿区检察官办公室。

此前许多银行因涉嫌违反制裁法已经与美国当局达成和解，其中包括渣打银行(STAN.L)、莱斯银行集团(LLOY.L)以及瑞士信贷集团CSGN.VX。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。