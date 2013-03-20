美国通货监理局调降摩根大通管理评级--华尔街日报

路透3月20日 - 华尔街日报援引消息人士报导，美国通货监理局(OCC)要求摩根大通(JPM.N)改善管理，因担忧去年数十亿美元“伦敦鲸”交易亏损事件的影响。

该报援引知情人士的话称，OCC去年7月将该公司管理评级下调至3级(level 3)，意味着公司董事会的能力“可能不足”，并且“需要改善”。

华尔街日报表示，美国监管机构利用一套机密的评级标准衡量金融机构的实力，包括资产质量和管理能力等诸多成分。

法国出生的摩根大通交易员Bruno Iksil因在信贷市场上大举押注而成为闻名的“伦敦鲸”，这些押注在2012年爆发开来，造成公司交易亏损60亿美元且自尊扫地。

华尔街日报报导，OCC调降摩根大通管理评级的决定不仅仅与Iksil的交易有关。

一名摩根大通的发言人拒绝就评级调整置评，但对华尔街日报表示，“我们正在努力强化所有业务程序，并且已经解决了很多重大问题。”

路透未能在美国工作时间之外立刻联系上摩根大通和OCC置评。(完)

(编译 王翔琼; 审校 张明钧)

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