美国监管当局将与被控操纵汇市的大银行达成集体和解--消息

路透华盛顿/伦敦11月6日 - 知情人士称，美国监管当局计划与英国同行一道，与被控操纵汇市的若干全球大型银行达成数十亿美元的集体和解。消息人士还称，和解协议可能最早在下周达成。

一位消息人士称，美国商品期货交易委员会(CFTC)计划和英国金融市场行为监管局(FCA)差不多同时宣布和解方案。该消息人士未获授权公开表态。

另一位知情人士称，美国通货监理局(OCC)和美国联邦储备理事会(美联储/FED)也将参与其中，但确切宣布时间可能与英国当局不同，因为英美市场开盘时间各异。

CFTC、OCC和美联储均拒绝置评。

英国方面的和解协议涉及六家银行：苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)、汇丰银行(HSBA.L)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX、摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)，总金额可能达到约15亿英镑(23.8亿美元)。

第二位消息人士称，美国和解案涉及的银行不一定与英国方面一样，但有可能会有重叠。

美国银行(BAC.N)周四称，与美国金融监管当局就外汇问题的和解谈判已进入深入阶段。由于第三季的法律费用，该行还将认列一笔4亿美元费用。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

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