美国监管者盯上LME仓储政策 交易商担心风险转移铝库存

图为俄罗斯铝业在西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克铝厂存放的高纯度铝锭。 REUTERS/Ilya Naymushin/Files

路透纽约12月10日 -在美国的巴尔的摩和芝加哥等城市，成堆的铝库存正在逐渐消失，因为交易商担心美国监管机构会介入持续数年之久的伦敦金属交易所(LME)仓储政策纠纷。

今年迄今，在美国的LME注册铝库存下降6%至180万吨左右，为2009年7月以来最低，即便全球库存增至纪录高位，市场充斥大量的金属铝。

11月中时，美国铝库存曾减少多达13%，不过最近几周小幅回升。

路透对交易所数据的分析显示，LME的550万吨铝库存中约三分之一储存在美国，比重为五年前经济危机爆发前以来最低。

金属交易员给出了许多可能导致这种明显变化的原因，主要是LME彻底检查仓储政策，限制仓库提供具有争议性的金钱刺激来吸引金属，特别是在美国。

他们还称，美国经济好转以及汽车制造业改善刺激了需求，而且来自荷兰港口城市弗利辛根的竞争也已经浮现。在弗利辛根，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)旗下PacoriniMetals打造的仓储网络，目前储存了LME全球库存的大约40%。

不过，部分业内人士也认为，这种转变是对风险加剧做出的明显反应。企业把金属从LME的美国仓库移出，因为担心悬而未决的调查可能使它们陷入麻烦。

底特律和其他城市的铝库存不一定被运往了其他地方，可能只是离开了LME的仓储网络，进入交易所之外的仓库。

众多担忧之一在于，监管者将进行干预来进一步收紧LME仓储政策，这会提高最低提货速度，同时加大手头金属变为亏损品的风险。

市场的关注重点不是英国的金融市场行为监管局(FCA)，而是美国商品期货交易委员会(CFTC)。CFTC在夏天带头对所谓的市场操纵行为展开了调查。

面对愤怒的终端用户的压力，以及美国政客和监管者的严格审查，LME已经宣布采取措施，将旗下部分最大仓储枢纽的提货等候时间削减到50日，并加强了对旗下全球30多家仓储公司的监管。

这些措施旨在堵住MillerCoors等终端用户对LME仓储政策经年累月的批评。MillerCoors用铝来制造饮料罐。该公司称等候时间较长和重大激励措施已经推高现货价格，扭曲了供应状况。

如欲查看美国铝库存图表，请点选(link.reuters.com/kap35v)

**吸引库存的激励减少**

LME在美国的九处仓储地点中，巴尔的摩、芝加哥和莫比亚的库存创下最大降幅，跌至2008年以来最低。2008年时由于需求下滑，库存开始增加。

在2011年的高峰时期，美国铝库存在LME总库存中占比过半。

这其中很大一部分是由金属融资交易推升的，即银行或交易商同意把金属在仓库里存上数月或数年，然后利用远期升水(正价差)以及低借贷成本来获利。

为了吸引更多的长期融资客户，交易所注册仓库开始提供高额奖励诱因，让客户将金属存放在其仓储设备，这引发了基本金属交易方面20年来的最大争议。

在底特律，铝库存日益攀升之际，终端客户却抱怨说，要拿到货就得同这些奖励因素作竞争，这导致他们为原材料付出灌了水的实货溢价。

如今情况正在改变，至少在美国是如此。

虽然奖励金制度并未完全消失，但仓储业者已经加以删减。最高LME指标现货升水持稳在每磅9.50美分左右，虽仍位于历史高位，但比年初的每磅逾12美分已经下滑。

非LME认证仓储业者现在提供的租金，甚至可以比LME仓库便宜多达80%，希望藉此吸引更多原材料进驻。

把金属移到非LME系统，或许可给予客户更快的取货管道，而避免终端客户所说的扭曲了供应情况的冗长等待。在高盛(GS.N)Metro仓储公司占据主导的底特律市，客户排队领货的时间有时超过一年。

“想拿到非注册金属肯定是变容易了，”美国一位交易商说。

从LME库存数据无法窥见全貌。有些金属从未出现在LME注册仓库，就直接进入场外保管。对这类库存的数量并无官方统计，但许多分析师认为，它们至少和LME库存规模一样多，甚至更多。

交易商说，其结果就是，即便市场其实过剩约500万吨的金属，但存放在LME体系以外的金属加深了市况吃紧的感觉，同时也会缓和升水压力。

**英国和美国**

对交易商来说，现在的问题在于美国监管机构的行动是否会深化LME已提出的改革，尤其是CFTC将会施加何种压力。CFTC在全球对基准利率的调查上起到了推波助澜的作用。

CFTC率先于7月对仓储问题展开调查，向仓储公司和其东家发出传票，其中包括嘉能可和华尔街几家最大的银行。美国司法部还在继续关注此事。

交易商和法律专家表示，CFTC或许会透过2001年时批准允许LME在美国营运的“无异议(no-action)”函，来宣称拥有某些管辖权。

LME和CFTC都不愿置评。

专家们表示，这将是史无前例的情况。

LME本身已采取行动，提议进行成立136年以来最大刀阔斧的改变，在英国FCA看来，这是LME朝提高透明度迈出的一步。

但在美国的终端用户则认为，这样的改变远远不够，要求进一步缩减等候的时间，即使LME已表示这样并不可行。

“LME无法再多做什么，但CFTC仍令人忧心，”一位LME圈内会员的资深主管表示。(完)

(编译 李春喜/朱晓军/李婷仪/戴素萍 审校 隋芬/王翔琼/白云)

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