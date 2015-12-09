很多美国人不堪高房租重负--研究

路透华盛顿12月9日 - 周三公布的研究显示，房屋支出占收入比例超过30%的美国租房家庭数量创纪录，很多家庭的房屋支出占收入的比例超过一半。

哈佛大学住房研究联合中心（Harvard Joint Center for Housing Studies）两年一度的报告称，中低收入家庭不堪房租上涨的重负，房租在进行通胀调整后每年上涨3.5%。

房地产市场崩溃导致住房拥有率降至1965年的水平，加上千禧一代更好的就业前景，催生了租房市场的繁荣。人口老龄化也刺激了租房需求。

尽管开发商加大了公寓楼建设力度，一些之前自住的房屋被用来出租，但这些主要面向中高收入群体。

“租户房屋支出占收入比例过高，这种租户的数量危机在继续，因为市场无法满足与很多家庭和低收入个人经济承受能力相适应的住房需求，”哈佛大学住房研究联合中心执行总监Chris Herbert说道。

2014年，创纪录的2,130万租房家庭的房屋开支占收入的比例超过30%，2001年时只有1,480万。房屋开支占收入比例超过50%的家庭数量从750万上升至创纪录的1,140万。

“高收入租房者的选择更多，房东和私营部门投资者从房租上涨中受益，”Herbert指出。

研究显示，约4,300万家庭和个人目前租房，较2005年增加近900万，是任意10年中增幅最大的。租房家庭占比从31%上升至37%，是20世纪60年代中以来最高水平。（完）