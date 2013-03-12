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国际财经 | 2013年 3月 12日 星期二 12:15 BJT

美国共和党预算计划寻求未来10年再削减4.6万亿美元政府支出

路透华盛顿3月11日 - 美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)周一表示，不通过进一步增税，实现额外削减4.6万亿(兆)美元政府支出，可以在10年内达到联邦预算的平衡。

他在华尔街日报的一篇观点文章中呼吁美国政府至2023年的支出总额为41万亿美元左右，年增幅为3.4%。

而按照目前的支出轨迹，未来10年将支出46万亿美元，年增幅为5%。

“由于美国经济的增长将快于支出，到2023年预算将达到平衡，公众债务将降至略超过经济规模的一半，”他写道。(完)

(编译 石冠兰 审校 丁琦)

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