美国共和党预算计划寻求未来10年再削减4.6万亿美元政府支出

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透华盛顿3月11日 - 美国众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)周一表示，不通过进一步增税，实现额外削减4.6万亿(兆)美元政府支出，可以在10年内达到联邦预算的平衡。
他在华尔街日报的一篇观点文章中呼吁美国政府至2023年的支出总额为41万亿美元左右，年增幅为3.4%。
而按照目前的支出轨迹，未来10年将支出46万亿美元，年增幅为5%。
“由于美国经济的增长将快于支出，到2023年预算将达到平衡，公众债务将降至略超过经济规模的一半，”他写道。(完)
(编译 石冠兰 审校 丁琦)
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