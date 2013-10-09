（更正）美国共和党人淡化举债上限影响

(更正：因英文有误，更正小标下面第三段美国商会对债务上限问题的立场)

路透华盛顿10月7日 - 奥巴马政府称美国违约将是“灾难性的”。分析师称它将把国家拉入衰退，并引发一场全球金融危机。

但对许多共和党人而言，让这个全球唯一的超级大国为债务拆东墙补西墙似乎也不是坏事。他们认为，即便不上调举债上限，政府也能糊弄过关，只要继续支付利息和一些重要事项的资金就行了。

“我们不会对公共债务违约。但这不意味着我们会在每一笔账单到期都按时支付，”德州的共和党众议员巴顿周一在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)上表示。

巴顿的立场或许反映出，共和党与华尔街和华盛顿分析师发出的警告之间确确实实存在分歧，否则他可以为了在与奥巴马总统的谈判中赢得战术优势而故意淡化违约的影响。但持有巴顿立场的人绝非少数。

5月时，众议院共和党议员一致投票支持一项议案，要求财政部在国会未上调举债上限时优先支付公债和社保福利款项，而暂缓支付其他债务。在参议院，44名共和党议员中有29人签名支持这个提议。

共和党人称，在财政部10月17日达到举债上限之前，这个办法或许能最小化国会未上调举债上限产生的冲击。

往届和现任财政部官员及华尔街分析师均对该观点嗤之以鼻，认为这顶多只是天真的想法。

为了确保按时支付债券和社会保障款项，政府可能必须把其他款项推迟数日或数周。这将给国防承包商、医院和其他优先性较差的实体造成巨大的经济冲击。

该计划可能实际操作性也不强。美国财政部每天处理400万单交易，几乎不可能将其中的某些分离出来。

“这让人难以置信。我无话可说，”共和党人兼布什时期的前财政部官员Tony Fratto表示，“国会的所有成员都应该明白这点。这些概念并不复杂。”

那可能不是问题所在。共和党议员通过提交可能违约的应对计划，可以向选民展示他们正在采取措施减少可能造成的影响。

**谈判策略**

随着10月17日的债务上限期限临近，共和党人此举还可能在谈判上占得上风，因为他们向民主党人表示他们并不特别担心临近或错过偿债期限。

“‘我们能坚持更久，因为我们认为情况并非那么糟糕，’这样表达是一种策略，”纽约大学政治学教授Steven Brams表示，他在战略决策方面着述颇多。

由于两党在奥巴马医改法案上发生争端，政府部分停摆进入第二周，企业领袖们警告政府不要进一步推行边缘政策。美国商会表示国会必须尽快提高债务上限，以避免给美国经济造成“严重和持久的损害”。而高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)等金融业高管则敦促立法者尽快解决争端。

这种不确定性打压了金融市场。由于市场担忧违约以及相应的政府停摆，芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX--衡量市场震荡的“恐惧指数”--过去三周已经上涨近50%。

“随着每一天过去，市场越来越不安，”BNY Mellon Wealth Management首席投资官Leo Grohowski表示。

发生在2011年8月的上次债务上限摊牌带来了高昂代价。议员们在最后一刻达成协议避免了违约，消费者信心重挫，标普500指数大跌17%。据两党政策中心(Bipartisan Policy Center)称，尽管两周多后标普500指数收复了跌幅，但由于利率成本上涨，该次僵局将在逾10年时间里给政府造成189亿美元损失。

共和党当时也在吹捧他们的优先级方案。一些议员表示他们无论如何都不会投票支持上调举债限额，尤其是受茶党欢迎的来自明尼苏达州共和党众议员代表Michele Bachmann。

这次佛罗里达州共和党众议员代表Ted Yoho等亲近茶党的共和党议员也表示他们会投否决票。

但美国众议院议长贝纳(John Boehner)等党派领袖则表示，只要奥巴马让步，他们可以争取到足够票数来上调债务限额。

许多共和党也怀疑政府使用了一些他们不了解的其他伎俩来避免违约。尽管财政部表示10月17日之后就无法保证偿债，但分析师认为实际违约将发生在当日之后的数日或数周后，议员们怀疑他们受到了不必要的催促。

虽然双方都开始伸出试探性触角，可望走上打破僵局的道路，但双方都认为通过坚持到最后一刻可以获得对方的最大程度让步。Brams指出，这样的背景下，共和党淡化10月17日最后期限的行动就不难理解了。

Brams称，“我预计在最后关头才可能出现妥协。”(完)

(编译 李春喜/朱晓军/石冠兰 审校 王洋)

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