美国共和党欲推动法案以化解违约威胁 债务上限料有一番激战

路透华盛顿4月9日 - 美国共和党议员正在加紧推动立法，防止美国发生信贷违约，这暗示在今年夏季国会讨论再次调高美国债务上限时，共和党将强力争取削减支出。

众议院目前有60多名偏向财政保守立场的议员支持“优先化”立法。

若采取划分优先等级，如果因为国会未通过上调债务上限，导致政府无法再额外借款，则美国财政部将优先支付国债利息本金，然后再支付其他款项。

外界认为，这项立法是众议院财政保守派在表态，随着未来几个月国会与白宫讨论债务上限，他们准备采取边缘策略。共和党人士希望利用债务上限议题，迫使民主党削减支出并改革高成本的医保计划。

“许多议员老早就希望通过优先化法案，如此一来，当我们进行债务上限谈判时，不会有违约的可能，”众院保守派领袖、共和党众议员Steve Scalise周二对路透表示。

众议员Tom McClintock在2月25日提出优先化立法提案，已经获得64名议员连署支持，并已提交众议院筹款委员会。

现在众议院共和党领袖也支持这个构想。

美国总统奥巴马周三将公布一份预算计划，希望有助达成减赤协议，优先化立法的议题可能使2011年债务上限角力的边缘策略重新抬头。

奥巴马政府过去已经拒绝过划分偿债优先等级的构想。奥巴马政府表示，确保国债持有人比其他人先获得偿还，是变相违约。

根据共和党人士的构想，如果美国财政部达到债务上限(时间可能在7月底或8月初)，政府可以优先继续向中国等国债持有人支付还款，之后再支付社会安全退休福利及军队薪资等款项。

众议院筹款委员会周三将举行听证会，讨论如果财政部达到债务上限，政府是否有能力划分付款优先等级并继续运作。

众议院共和党议员对优先化法案的支持升高，暗示他们认真准备在债务上限问题与奥巴马政府对战，不像他们在最近几次财政大限上，与民主党合作以维持政府运作的态度。

共和党的计划是否能稳定投资人信心，以及财政部是否能够以现金入帐支付所有债务还款，目前尚不得而知。根据财政部的现金流量表，税收入帐与应付款项到期的速度并不一致。

美国政府预计将在5月19日左右达到借款法定上限。预料财政部将动用紧急措施以避免违约，但只能撑到7月或8月。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 白云)

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