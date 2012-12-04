美国共和党拿出“财政悬崖”正式提案 倾向於削减开支

路透华盛顿12月3日电---美国共和党周一拿出了首份有关税务改革和大幅削减开支的正式提案,以防止"财政悬崖"拖累美国经济重陷衰退.

在僵持数日後,共和党的提案与奥巴马总统的立场仍存在很大分歧,双方正在努力避免1月生效的全面减支和增税.

但这个提案能够使协商者尽力展开磋商,目前双方已经将各自的主张落实到具体条款.分析师称,本周谈判必须要有明确进展,才能确保年底前将达成的协议以法案通过.

美国众议院议长贝纳和其他几位众议院共和党领导人在致奥巴马的信中称,"若你同意这个框架,我们已经准备好并迫切希望就如何构建这些改革展开讨论,让美国人民相信这些目标可以实现."

共和党的提议将全面调整美国复杂的税法,未来10年可新增8,000亿美元收入,约为奥巴马希望增收总额的一半.

但共和党表示,他们反对上调美国2%最富裕家庭的所得税税率,而这是奥巴马计划的核心部分.

按照共和党的计划,未来10年还将削减政府医疗支出6,000亿美元,比奥巴马上周的提案高出2,500亿美元.

通过改变计算方式,可以让依赖联邦福利的人生活成本增幅下降2000亿美元,并把其它政府支出削减6000亿美元.

按白宫的计算方法,共和党的计划将在10年内削减年度预算赤字4.6万亿(兆)美元,接近奥巴马提出的节支4.36万亿美元.

不过,虽然计划的总体数字接近,但双方就如何实现节支存在严重分歧.

**互不信任**

共和党提出的减支提案肯定会招致民主党的强烈反对.去年共和党要求预算协议中认列减支1.1万亿(兆)美元,对此民主党仍心存不满.

总统奥巴马坚称,若协议不对最富裕家庭增税,他将不会签署.迄今为止,共和党一直反对对最富裕家庭增税,即便他们近来表示愿意重新考虑反对增税这一立场.

议员们在未来几周商讨协议的过程中,必须要克服的不仅仅是彼此间的不信任.一些商界领袖和基层团体正在敦促华府拟出一项使联邦财政可持续的计划,国会议员们当前亦面临来自多个团体的游说攻势,这些团体担心,达成的协议可能会扼杀受到青睐的联邦项目.

另一方面,行业团体竭力确保教育、国防、科学研究等方面的支出.自由团体积极行动起来,保护覆盖广泛的联邦医疗和退休计划.

"每个人都希望年底前有事情发生,但更重要的是发生的事情有利,"自由和劳工组织的联合机构Social Security Works联席负责人Nancy Altman表示.

"若达成一项不利协议,要比达不成协议更糟糕,"她说.(完)

--编译 张荻/王兴亚/兰秀娟;审校 李爽/郑茵

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