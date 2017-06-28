焦点：自家党员可能倒戈 美国共和党推迟参议院医保议案的表决

路透华盛顿6月27日 - 在面临自家党员可能倒戈之下，美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周二推迟医保法案的表决。这项议案一直是共和党最优先想处理的任务，麦康奈尔迫切地想争取更多支持。

在党团领袖没能说服一小撮共和党死硬派支持之后，特朗普总统周二下午召集所有52位共和党参议员到白宫商讨下一步该怎么做。

麦康奈尔原本希望在7月4日休会前进行表决。该项议案将推翻奥巴马医保的一些主要元素，并减少政府Medicaid医保计划对穷人的照顾范围。

麦康奈尔对记者说，共和党领袖们仍在努力争取议案过关所必需的50票。副总统彭斯的那一票可能打破表决平手的局面。

麦康奈尔说，白宫急切地想帮助撰写可让参议院接受的议案。

“我们将向前推进，”麦康奈尔在宣布推迟表决后说，并称领袖们将继续努力让参议员对议案感到“满意”。“我们乐观地认为我们会得到一个比现在要好的结果。”

虽然众议院上月勉强通过一项取代奥巴马医保(Obamacare)的议案，但参议院版本的议案面临共和党内温和派和保守派的担忧，以及民主党人士的联合反对。

共和党温和派担心，将有数以百万计的民众失去医保。共和党保守派表示，该议案在废除奥巴马医保方面做得不够。

**共和党反对声浪加大**

美国国会预算办公室(CBO)周一称，根据美国参议院共和党起草的医疗保健议案，未来10年将有2,200万美国人失去医保，尽管该议案能将这段时间内的联邦预算赤字削减3,210亿美元。该报告未能提振议案的前景。

这份报告促使共和党温和派关键成员参议员Susan Collins表示，她不会支持目前版本的议案。至少有四名共和党保守派参议员称，在CBO的报告公布后，他们仍反对该议案。

另外还有三名共和党议员称，他们反对当前版本的立法提案。他们分别是俄亥俄亥俄州议员Rob Portman、堪萨斯州议员Jerry Moran和西弗吉尼亚州议员Shelley Moore Capito。

美国股市周二下跌，因推迟投票的决定令投资者更加担心特朗普政府能否兑现税改和放松监管、以及改变医疗行业的承诺。这些预期都帮助推动美股在今年稍早上涨。

标准普尔500指数.SPX收低0.8%，道琼工业指数.DJI收低0.5%。

“市场喜欢确定性，而现在则存在不确定因素。”贸易公司EmpireExecutions总裁Peter Costa说。(完)