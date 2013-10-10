美国共和党提出推迟违约新提议 奥巴马未置可否

* 众议院共和党提出新方案

* 奥巴马与共和党议员会谈后尚未就下一步做出具体决定--白宫

路透华盛顿10月10日 - 美国众议院共和党周四提出一项方案，暗示他们开始愿意结束僵局。这项方案将推迟美国可能出现的违约。但总统奥巴马在与众议院共和党领袖会面后，对该方案既不赞成也不反对。

众议院共和党领袖在下午与总统奥巴马会面之前，提出一项举措，将政府的举债权限延迟几周，同时没有对激起这场危机的医保和支出计划提出限制。他们的计划不包括让政府恢复运作，但共和党领袖表示，将在与奥巴马会谈时寻求恢复政府运作的方法。

双方会面于2035GMT进行。众议院共和党领袖康托尔在从白宫返回国会的路上对记者表示，与奥巴马在白宫的会晤“非常有用”，并表示“今晚将继续举行会谈”。

康托尔称：“希望我们会有一个更为明确的前进道路。”

白宫方面称，奥巴马与众议院共和党议员举行了“良好的会谈”，没有就下一步行动做出具体决定。并表示总统希望与两党议员推动预算和债务上限问题取得持续进展。

众议员莱恩对记者表示，奥巴马对众议院共和党人提出的短期债务上限提议既不赞成也不反对。莱恩担任众议院预算委员会主席。

包括众议院共和党领袖康托尔在内的其他共和党领袖表示，众议院和奥巴马政府团队周四稍晚将继续致力于解决财政危机。

这是自10天前政府部分机构关停以来，两党资深议员首次预测能够以双赢的方式解决分歧。

像遗产行动(Heritage Action)和成长俱乐部(the Club for Growth)等一直施压共和党人不得妥协的外部保守团体也表示，他们不会惩罚那些赞成新计划的议员。

“即将取得进展，”议院共和党人John Mica说。

最新动态似乎让投资者感到振奋。美国股市主要股指周四收高2%。美元指数触及两周高位，指标原油期货录得六周以来最大涨幅。

这项提案对共和党而言是一项重大转变，共和党原本希望利用目前的僵局来阻止奥巴马医保法案的实施并达成进一步的支出削减。

共和党仍未放弃这些目标，但至少他们的提议把美国可能违约的威胁从10月17日至少推后到11月中旬或月底。

由此可能引发的一个问题在于：该计划将阻止财政部灵活调配资金来进一步推迟可能的违约。

许多普通的共和党议员对众议长贝纳的计划似乎也持怀疑态度。贝纳今年未能有力掌控共和党，不少立场最保守的共和党众议员在其他关键投票中曾经多次与他唱反调。

共和党的计划将使违约推迟几周。这样他们将有更多时间来争取削减支出，取消医疗器械税，或者他们提出的要保持国家债务在可控水平所需采取的那些举措。

“展开协商并试着找到解决办法要好于试图争取全面胜利，后一种方法现在并不适当，”亚利桑那州共和党参议员麦凯恩(John McCain)表示。

民主党要求提高债务上限，使政府的举债权限延长一年以上。但他们并未彻底拒绝共和党提出的计划。

众议院可能最早周四就该计划进行投票，但时间仍不确定。众议院领袖取消原定的休会计划，称他们下周仍将在华盛顿以继续解决问题。

民调显示，民众把目前的僵局局面更多地归咎于共和党。据盖洛普咨询公司(Gallup)，共和党目前的支持率在纪录低点28%，比政府关闭前的水平下降10个百分点。民主党支持率略微下滑至43%。

与共和党关系密切的商业团体也施压要求结束这种边缘状态，一些团体还提出计划，在明年对那些拒绝提高举债上限的议员发起挑战。(完)

(编译 李爽/郑茵/徐文焰 审校 孙茉莉/徐文焰/张荻/张涛)

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