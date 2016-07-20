美国共和党正式提名特朗普为总统候选人 称其是“斗士和赢家”

路透克利夫兰7月19日 - 在撂倒16位党内对手，与大多数共和党当权派都进行过交锋，在党代会上引起过激烈争议之后，特朗普(Donald Trump)周二终于如愿看到自己的名字被正式列入总统候选人提名。

经历过一些风波后，共和党开始进行正式的记名投票。此前特朗普的反对者大闹会场，试图要求举行投票反对他成为候选人，但以失败告终；而特朗普的妻子梅拉尼娅(Melania Trump)发表的演讲内容也被人指责是在抄袭。

很早就是特朗普支持者的参议员Jeff Sessions将特朗普的名字放入提名名单中，称他是“一位斗士和赢家”。众议院议长莱恩(Paul Ryan)主持了会议，并启动了提名程序。

由于特朗普对穆斯林、拉美裔人、非法移民、贸易等问题的言论，他的造势活动一直都非议不断，这引起许多共和党当权大佬的警觉。

共和党官员们希望利用这次党代会消除他在一些问题上的锋芒，为之树立起就业创造者，并与国内外安全威胁作斗争的强势形象。

希拉里克林顿将于下周在费城的民主党党代会上被正式提名为候选人。(完)