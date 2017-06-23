美国共和党参议员提出替代奥巴马医保的法案 但未必能获通过

路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。

四名保守派议员称，他们无法支持当前这种形式的议案，这就使得共和党人缺少通过议案所需的票数。民主党则一致反对。

这份142页的议案由美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)率领的一个团队秘密制定，旨在兑现总统特朗普的一项重要竞选承诺，推翻前总统奥巴马的医改法案。自2010年通过以来，奥巴马医改法案已为数以百万计的美国民众提供医保。

特朗普表示欢迎共和党参议员提出的议案，但暗示或许还会有所改动。

民主党则立即抨击该方案，称其是送给富人的大礼，将令数以百万计的民众失去保障。

该议案公布后，医院和医疗保险公司类股上涨，标准普尔500医疗保健类股指数收涨1.1%，创纪录最高收位。(完)