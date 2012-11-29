美国共和党反对富人加税阵线现裂痕

2012年11月28日，美国众议院议长贝纳在国会有关财政悬崖的记者会上讲话。 REUTERS/Yuri Gripas

* 共和党议员Cole建议就上调富裕人群税率达成协议

* 众议院议长贝纳很快否决了Cole的提议

* 奥巴马和贝纳均对两党达成妥协持乐观看法

路透华盛顿11月28日电---共和党就反对上调富裕人群税率表现出的团结开始出现裂痕,一位保守派国会共和党议员表示,他将支持与总统奥巴马达成协议,提高富裕人群税率,但对收入低於25万美元的家庭继续推行减税政策.

在美国国会忙于达成协议,以避免年底出现增税减支的"财政悬崖"之际,议员Tom Cole称,共和党议员应该接受确保98%的美国人免受加税之苦的条件.

"我的观点是,我们都同意不会提高年收入低於25万美元家庭的赋税.我们应该马上将他们排除在讨论范围之外,并继续反对提高税率..."Cole对记者称.

尽管并不清楚有多少共和党议员支持Cole,但他的评论带来了最终达成妥协的希望,即便国会共和党领袖目前还是坚定反对任何形式的提高税率.

Cole在周二的一次会议上非公开地向共和党同僚表达了上述立场,但迅速被众议院议长贝纳(John Boehner)拒绝.

"我稍早告诉Tom...我不同意他的观点,"贝纳对记者称.

"如果提高最高两级税率,那麽就不能带来经济增长,"贝纳称,并表示共和党人希望与民主党讨论,其他开源节流的方法.

共和党人一直坚持,延长布什(布希)政府推行的减税举措要面向所有纳税人,其中也包括年收入超过25万美元的家庭.

但由於民主党人仍坚决要求提高针对富裕阶层的两档最高税率,以削减在过去四年来年年超过1万亿(兆)美元的预算赤字,Cole的做法在国会山激起强烈回响.

在白宫,奥巴马呼吁他的支持者向国会施压以达成协议,称他希望在圣诞节之前敲定协议.

"我们的最终目标是达成协议,以公平而又均衡的方式让长期预算变得可控,"奥巴马说."我相信两党可以在未来几周就实现这一目标的框架达成一致.事实上,我希望在圣诞节之前做好这件事."

现在距离布什时代的减税政策到期以及自动节支措施的启动只有一个月时间,美国跌落"财政悬崖"可能触发新一轮经济衰退,这一前景让市场惊惶不已.

美国股市周三在震荡交投中收高,因众议院议长贝纳称可能作出妥协避免跌落"财政悬崖",为投资者带来希望,令股市由跌转升.标准普尔500指数扭转盘中1%的跌幅反弹,尾盘收升10.99点,或0.79%,至1,409.93点..NCN

预计市场将继续对财政悬崖方面的消息保持高度敏感,分析师认为,若华府到12月中仍不能达成妥协,可能引发市场抛售.

奥巴马展开一场竞选式的公关活动,为他的向富裕阶层增税计划争取支持,并准备在周三稍後会见大企业高管.

许多民主党和共和党人士推测,最後折衷的方式可能是提高对富裕阶层徵税,但幅度不会达到奥巴马的要求.

虽然奥巴马号召对年净收入超过25万美元的家庭提高徵税,但一些共和党助手表示,最终的结果可能是彼此妥协,把增税人群的收入门槛定在50万或100万,而不是25万.

另一个选择是,双方考虑调高目前为35%的最高档税率,但不会达到奥巴马要求的39.6%.奥巴马本月稍早曾在一个记者会上表示,他对税率方面的"新设想持开放态度".

奥巴马的计划可以为政府每年新增约800亿美元税收,但如果国会不采取行动,2013年初全国范围内将开始实施规模达1,090亿美元的严厉节支措施,两者相比差距仍然很大.(完)

--编译 兰秀娟/王丽鑫/郑茵;审校 徐文焰/程琳

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