美共和党人希望放弃对富人增税之争 将谈判推至福利改革

路透华盛顿12月9日电---几位共和党人周日表示,如果保守派希望将财政谈判推进到他们的主要目标,即调整政府的重大福利项目,他们只能对白宫对富人增税的要求做出让步,除此之外别无选择.

来自田纳西州的共和党参议员Bob Corker表示,"越来越多的人意识到,在年底前的税率问题上,我们手上没有多少牌可打."

如果国会和奥巴马政府未能通过立法将布什政府时期的全民减税政策延长,该政策将在今年年底到期.

目前白宫和国会的共和党领袖在对上层收入者的税率问题上陷入僵局,如果无法达成解决方案,高税率很快将会生效.

奥巴马总统和其民主党夥伴要求终止对家庭年收入在25万美元以上者的税负优惠政策,但保留对该水平以下收入者的优惠政策.他们认为,如果将减税措施全部停止,公众将指责共和党人提高对中产阶层的税率.

"我们当中的一些人认为,如果我们坚持立场不退让就能够阻止(提高税率).可实际情况不是这样,增税措施会自动生效.我们必须采取行动,"共和党众议员Tom Cole在美国有线电视新闻网(CNN)的节目中表示.

"在我看来,既然我们都认同不会对年收入在25万美元以下的家庭增税,我们应当马上把这个问题从讨论中拿出去."Cole表示.

普通共和党议员急於跨过税率之争,以重新审查社保和医疗项目.如果不进行重大改革,这两个项目的资金将会消耗殆尽.

"许多人做出提议,而且我也认为有道理,即同意总统对2%的高收入人群增税,然後我们马上就可以转向福利项目的磋商."Corker表示.

而共和党参议员Tom Coburn则表示,只有对医疗和社保项目进行重大改革,他才会同意提高税率.(完)

--编译 李春喜;审校 孙茉莉

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