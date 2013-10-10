美共和党考虑短期上调举债上限 为广泛政策协商争取时间

欧盟否决德意志交易所与伦敦证交所合并案
路透布鲁塞尔3月29日 - 德意志交易所与伦敦证券交易所集团(LSE)的合并计划周三被欧盟监管机构否决，本次交易从而正式宣告结束。
路透华盛顿10月9日 - 据一名共和党领袖的助手称，美国共和党众议员正在考虑同意短期提高政府的举债权限，以争取时间就更广泛政策措施进行协商。
目前尚不清楚，提高后的举债上限要能维持多长时间才算足够。但如果共和党与民主党能达成协议，至少可避免美国在10月17日后发生违约，美国财政部长雅各布·卢断言政府届时将无法继续借债。
美国总统奥巴马已经表示，他只接受不附加条件的有限期借债上限调高，除非是讨论政策问题的非约束性协议。
共和党人准备在多大程度上准备满足奥巴马的条件，这一点在周三晚间还不清楚。
但近几天来，共和党的强调重心已更多转向赤字削减措施，减轻了对奥巴马医保法案的关注。
共和党领导人计划周四1500GMT召开记者会，但不确定他们是否准备做任何具体表态。事实表明，共和党领导人无力控制众议员中的保守派人士，而这些人有足够力量抵制任何他们不愿接受的协议。(完)
(编译 隋芬; 审校 郑茵)
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