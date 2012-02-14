美共和党放弃减支要求 减税谈判或取得突破

日相安倍称央行除了实现通胀目标外 还须刺激增长
路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了实现其2%的通胀目标，也是为了刺激经济。
路透华盛顿2月13日电---美国众议院共和党领袖周一意外放弃削减支出的要求.削减支出旨在弥补延长即将到期、涉及1.6亿就业人口的减税期限产生的负担.
共和党的提议意味着与民主党陷入僵局的谈判可能会取得突破,但或招致其党内保守派的反对.共和党保守人士要求缩减预算,并坚决反对增加数万亿美元的赤字.
值得注意的是,此提议是由美国众议院议长、共和党领袖贝纳及其副手康托尔发出,後者在过去一年与民主党的谈判中经常采取更为强硬的路线.
白宫对路透最先报导的共和党新建议的消息反应谨慎,称其"只是假设".
共和民主两党有关延长减税期限的谈判,在如何弥补其所产生的负担方面僵持不下,双方拒绝做出重大让步,并相互指责对方缺乏谈判诚意.
贝纳和康托尔指责民主党人在达成减支协议时作梗.节省的支出可以将工资税削减政策和失业保险延长整整一年,并且把参与医保的老年人支付的医疗费维持在目前的水平.这些项目的总费用约为1,700亿美元.
"为了保护创造就业的中小企业,和确保中产阶层的税负不增加,我们有必要做出退让,"他们在联合声明中表示.
一位了解谈判过程的国会民主党高级助理称,共和党人最早在周末同意妥协.该助理称,共和党人放弃削减支出的要求被视为是一个重大让步.
而一名共和党助理称,该决定是在周一做出的.
共和党人领导人的声明称,谈判将会继续,以寻求办法避免降低给医保病人治疗的医生之收入,并设法延长长期失业者的福利,以及解决这些项目的资金问题.
关键问题在於,如果通过减支或增收不能完全弥补费用,众议院的一般共和党议员,尤其是那些支持茶叶党运动的议员,是否还会支持延长削减工资税政策.(完)
--编译 张荻/李春喜;审校 王冠中
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