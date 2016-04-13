焦点：美国回购协议市场弥漫不安 因供应紧缩且监管规定趋严

图为纽约华尔街的一块路牌。 REUTERS/Mike Segar

路透纽约4月13日 - 上个月华尔街主要融资市场中失败交易的数量激增，让人忧心这或许暗示美国金融体系内有麻烦在暗暗滋生，但这些骚乱似乎更有可能标志着后危机时代的“新常态”。

这个关键的融资市场就是规模达5万亿(兆)美元的回购协议市场，华尔街金融机构、对冲基金和房地产投资信托依赖它融通日常交易。一旦这个市场受到任何干扰，将会引发这些市场参与者的忧虑，因为他们可能不得不削减手中的债券、股票等证券。

让一些交易员惴惴不安的原因还在于，失败交易数量跳增，撩起人们对全球金融危机的记忆。当时，信贷市场失灵，有毒次优债让金融体系陷于窒息，失败交易数量激增也是症状之一。

根据业内和纽约联储数据，3月9日止当周，公债质押式回购交割失败的交易规模激增至4,560亿美元，为金融危机以来最高水平，金融危机时曾创下2.6万亿美元的纪录高位。(图表: tmsnrt.rs/1quIYM9)

3月初时，大约每10笔美债质押式回购交易中就有一笔交割失败，而金融危机时是每三笔中就有一笔。

部分交易员怀疑，这些交割失败交易会不会是一些问题的信号，像是某些业者或许在低迷的能源行业曝险过度，而发生现金周转问题。

但目前为止，没有什么证据表明这些失败交易是反映出系统性问题。反而更像是由于一些一次性因素、金融规定更加严格、以及流动性较差共同所致，使得交易更加动荡并且可预期性下降。

“这是一个问题，但它反映的是市场一个特殊部分，” CapitalAdvisors Group的研究主管Lance Pan称。

有几项特殊因素，导致3月的现金紧俏。外国央行大量卖出较旧的美债，加重了华尔街业者的现金需求，因为交易商需要比平常更多的现金来买进这些债券。

在回购市场上，较旧的美债因为流动性较差，故较不受青睐，因此作为担保品时，会导致收取较高的融资利率。

而这又不巧碰上美国政府削减较长天期公债发行量。扣除国库券不算，3月的美债发行金额降至1,920亿美元，上年同期为2,640亿美元。

**回归正常**

不过在那之后，市场已经逐渐恢复平静，3月底时交割失败交易总额约1,000亿美元，大致与近期平均水准相符。

周一时，美债隔夜回购利率报在0.45%，亦符合近期平均水准。

“情况已经回归比较正常了，”纽约摩根大通证券美国利率分析师Alex Roever说。

然而，时不时出现震荡以及交易失败，可能是市场持续适应监管趋严以及美债供应收紧的一种常态。

对交易商而言，新规已使回购交易变得昂贵。交易商得为回购交易拨备更多资本，以符合多德-弗兰克法案和巴塞尔协议III防范过度承受风险的规定。

结果，华尔街交易商已经减少回购和交易活动。交易商整体债务中仰赖回购协议的占比，从2007年的峰值32%下降至2015年初的13%。

“流动性已经大不如前，”洛杉矶TCW Group投资组合经理Bret Baker说。

在担心会有更多交易可能失败的情形下，交易量下滑意味着交易成本可能飙升。

3月底的时候，交易商在回购市场上支付给货币市场基金和其它现金投资者的利息是0.85%，为2008年末以来最高。

虽然交易商已经降低了回购借款规模，一些货币基金仍在最近几个月转变投资方向，从商业票据等高风险资产转向那些只投资政府债券和回购协议的基金，以满足更严格的监管规定。

这种投资配置的转变，加上市场对较长期美国公债的既有需求，已经提高了回购协议需求，可能导致一些回购利率“异常”即成为负值，那样的话，持有回购协议的投资者反而要支付给交易商利息，而非是赚取利息。

当投资者需要持有美债来回补成本更高的仓位时，这种情况就会发生。最近在3月初就出现了这样一幕历时短暂的“特殊”情景，当时失败交易的数量也激增。不过，对于一些投资者而言，如此困难处境恐怕预示着未来会有更多麻烦。

“市场在运转，但运转成本升高了，”摩根大通的Roever说道。(完)