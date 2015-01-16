焦点：美国财报季揭开序幕 投资人面对各种疑虑忐忑不安

图为纽约证交所的交易员。 REUTERS/Carlo Allegri

路透1月15日 - 美国最新财报季一开始就笼罩在重重疑虑之下。美国12月零售销售疲弱、铜价挫跌，以及一些知名企业财报逊于预期，预示这个财报季恐怕会令人失望。

迄今标准普尔成分股中只有7%公布了财报，现在就想对第四季情况做出正确评估仍为时过早。但全球经济疲弱蔓延至市场，加上油价已跌破每桶50美元，均令投资人不安。

这可能使得股市目前的跌势还会持续一阵子，尤其是如果糟糕的财报无法支撑已经偏高的估值。

“企业获利仍存在巨大的不确定性，油价下跌所带来的影响也很难说，”Lenox Wealth Advisors投资长David Carter表示。

33家已公布财报的企业中，多数获利和营收优于预期，但它们是高于最近几周大幅下修过的预测。

华尔街仍预计，标普500指数成分股第四季总体获利将实现3.5%的增幅，但这个数字较1月1日以来预估的4.2%有所下修，也远远不及去年10月普遍预估的11%。

财报欠佳可能很快会使股票显得估值过高，标普的预估市盈率周一报16.2，已高于历史均值15。如果作为市盈率分母的获利数字进一步下滑，股价可能就会面临下行压力。

值得注意的是，大型银行2014年第四季的获利增速有所放缓，尾随能源企业的行列；由于油价自6月以来挫跌了59%，能源企业获利料将剧减21%。

能源企业获利及股价双双疲软的态势，可能会在美国市场进一步蔓延，拖累公司获利。而包括工业和非消费必需品等预期会受益的类股，则尚未看到能源价格下滑带来的好处。

周四公布的零售销售数据不如人意，令人担忧消费者并未用汽油降价节省下来的钱购买其他商品。美国12月零售销售按月跌幅创11个月来最大。

此外，铜价大跌也令人担心油价下跌并非孤立事件，甚至可能预示整体经济疲弱。铜是主要工业金属，其价格下跌5.9%至逾五年最低水准。

“这说明整体工业的大宗商品需求情况不好，”FuturePath Trading LLC期货分析师兼经纪人Frank Lesh表示。

“每个人都放慢脚步的话，需求将是什么样子？只是(油价)下跌，并不意味着所有人都会冲进来购买，”Lesh说，“我们不确定(油价)大跌对全球经济来说意味着什么。”

原材料板块排在能源后面，第四季业绩展望为第二差，获利料下降0.7%。

金融板块获利料较上年同期下滑0.6%。摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)本周公布的获利全部低于预期。

医疗保健料为表现最强的板块，获利料增长17.5%。此外，只有电信和工业板块的获利增幅预计高于10%。第三季，标准普尔500指数成分股公司整体获利成长10.3%。

能源投资者还预计2015年业绩惨淡，第一季这类企业获利料下滑42.7%。

“我预计能源企业第一季表现可能更差，”Lesh说。(完)

(编译 戴素萍/王颖/杜明霞；审校 张涛/龚芳)

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