分析：多数美企获利超预期 但未来几季前景不容乐观

路透纽约4月23日 - 虽然营收疲弱，但本财报季多数美国公司的获利都超过华尔街的预测，即便如此，认为这些企业面临的困难均已克服的投资者可能需要降低一下热情。

汤森路透数据显示，迄今已经公布财报的169家标普500指数成分企业中，71%的公司获利超过预估，其中多数为略微超过。但这样的表现是在回购股票、削减成本和其他措施的帮助下取得，而不是靠强劲的营收增长。

尽管多数企业获利超过预期，分析师们却在下调第二季的获利和营收预估，他们认为美元升值和油价暴跌对业务增长的影响还会持续一段时间。市场普遍认为，美元汇率和油价这两个因素影响了第一季的业绩表现。

“尽管一些企业的获利超过预期，但整体增长前景没有改变，未来几个季度可能会看到很难看的数据，”美银美林驻纽约的资深美国股市策略师Dan Suzuki表示。

汤森路透数据显示，第一季企业营收令人失望，料较上年同期下降3.3%；在已公布财报的公司中，只有44%的企业营收优于分析师预估。

基于标普500指数成分股已公布的财报及未公布财报的企业预估来看，第一季获利料较上年同期下降1.5%。

在已公布财报的公司中，59%的公司获利超出预期，但营收不及预期，这种趋势出现在很多行业。

自4月1日以来，标普500指数多数行业的获利预估有所改善，其中金融类股.SPSY第一季获利增幅可能最大。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)是第一季获利超出预期，但营收不及预期的公司之一。该公司表示，成本控制帮助抵消了生产活动减少及定价承压的影响。该公司还称，今年将进一步裁员1.1万人并削减资本支出计划。

降低成本亦扶助了通用电气(GE)(GE.N)，该公司营收令人失望，但获利超过预期，部分归因于美元升值。

汤森路透资深研究分析师Greg Harrison称，如果不是股票回购的话，第一季获利降幅可能更大；股票回购使获利分摊到更少的股票上。

企业业绩大致令投资者舒了口气，美股三大股指均冲至纪录高位附近。自4月8日美国铝业(AA.N)揭开财报季序幕以来，标普500指数.SPX已累计涨1.2%。

**不看好第二季**

分析师目前认为，标普500指数成分股第二季获利可能较上年同期下降1.6%，而4月1日预估时为下滑0.5%。第二季营收料同比下挫3.9%，4月1日预估时为下跌2.8%。

本业绩报告季开始以来，对第三、四季的预估也在下降。

多数标普500能源成分股尚未披露业绩，它们因油价下挫而受创，这可能将带来负面消息。汤森路透预估显示，能源行业第一季获利料较上年同期下降64%。

然而分析师并没有对整个2015年丧失信心。汤森路透数据显示，标普500成分股第四季获利料增长5.4%，2015全年获利增长1.0%。

“我不确定这是不是获利周期的最高位，”BTIG驻纽约的首席全球策略师Dan Greenhaus称。(完)

(编译 李春喜/汪红英/于春红/刘秀红；审校 李爽/于春红/张荻)

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