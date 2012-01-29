跨国企业财报透出对中国经济放缓的忧虑

《路透早报》--2月18日
--周五投资人担心即将举行的法国大选，美国财政政策的调整缺乏行动，且将迎来美国长周末假期，点燃日圆的避险买需，令日圆兑美元和欧元上涨，美元指数走高，美国公债价格攀升。美股三大股指齐创纪录收盘新高。下周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。
路透1月26日电（记者 Nick Zieminski）---部分美国跨国企业公布的季度财报显示，中国增长放缓令人担忧，因其长期依赖中国和其他新兴经济体的强劲增长。
中国经济增长速度仍远高於其他经济体，但是中国采取的控制信贷等调控措施导致一些拥有中国业务的美国企业营收下滑。
这种趋势还不普遍，各企业随即也都强调了中国市场存在的很多优势，不过对本季度业绩的口气更为谨慎。
3M (MMM.N)上季亚太地区营收上升3%，逊於近期各季的表现，反映中国需求放缓。
“中国政府成功调控经济活动，以压低通胀。我们的中国团队预计，2012年上半年增长仍将低於趋势水平。”3M首席执行官George Buckley表示。
另一家全球制造商伊顿（Eaton Corp）(ETN.N)公布的营收也逊於预期，并归因于中国因素。
“因为通胀快速上升，中国不得不调控增长。”伊顿首席执行官Sandy Cutler表示，巴西和印度增速也已放缓，尽管中国领导人“目前谈到了放松信贷，（起作用）仍需要一些时间”。
“这些企业的增长前景很大程度上依赖中国。”CAIM LLC总裁兼首席执行官Catherine Avery说道。CAIM持有伊顿、Illinois Tool Works (ITW.N)和Emerson Electric (EMR.N)等公司的股票。
“如果中国增速放缓，这将是个问题。”她还指出，8%的增速尽管不及11%，与其他国家相比，仍然相当不错。
卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)指出，中国已经重启支持增长的政策，并预计未来政策可能进一步宽松。该公司预计2012年中国经济增速为8.5%，“足以支持建筑业增长和商品需求的增加”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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--周五投资人担心即将举行的法国大选，美国财政政策的调整缺乏行动，且将迎来美国长周末假期，点燃日圆的避险买需，令日圆兑美元和欧元上涨，美元指数走高，美国公债价格攀升。美股三大股指齐创纪录收盘新高。下周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。
--人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。
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