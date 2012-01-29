跨国企业财报透出对中国经济放缓的忧虑

路透1月26日电（记者 Nick Zieminski）---部分美国跨国企业公布的季度财报显示，中国增长放缓令人担忧，因其长期依赖中国和其他新兴经济体的强劲增长。

中国经济增长速度仍远高於其他经济体，但是中国采取的控制信贷等调控措施导致一些拥有中国业务的美国企业营收下滑。

这种趋势还不普遍，各企业随即也都强调了中国市场存在的很多优势，不过对本季度业绩的口气更为谨慎。

3M (MMM.N)上季亚太地区营收上升3%，逊於近期各季的表现，反映中国需求放缓。

“中国政府成功调控经济活动，以压低通胀。我们的中国团队预计，2012年上半年增长仍将低於趋势水平。”3M首席执行官George Buckley表示。

另一家全球制造商伊顿（Eaton Corp）(ETN.N)公布的营收也逊於预期，并归因于中国因素。

“因为通胀快速上升，中国不得不调控增长。”伊顿首席执行官Sandy Cutler表示，巴西和印度增速也已放缓，尽管中国领导人“目前谈到了放松信贷，（起作用）仍需要一些时间”。

“这些企业的增长前景很大程度上依赖中国。”CAIM LLC总裁兼首席执行官Catherine Avery说道。CAIM持有伊顿、Illinois Tool Works (ITW.N)和Emerson Electric (EMR.N)等公司的股票。

“如果中国增速放缓，这将是个问题。”她还指出，8%的增速尽管不及11%，与其他国家相比，仍然相当不错。

卡特彼勒（Caterpillar）(CAT.N)指出，中国已经重启支持增长的政策，并预计未来政策可能进一步宽松。该公司预计2012年中国经济增速为8.5%，“足以支持建筑业增长和商品需求的增加”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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