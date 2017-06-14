焦点：美国考虑限制中国在人工智能等领域投资 以保护敏感科技

2017年6月7日，瑞士日内瓦，“人工智能造福人类全球峰会”召开，大屏幕上显示机器人的手与人类的手彼此靠近。 REUTERS/Denis Balibouse

路透华盛顿6月13日 - 美国现任及前任官员对路透表示，美国准备加大对中国投资矽谷企业的审查力度，以更好地保护对美国国家安全至关重要的敏感科技。

他们尤其关注中国在人工智能和机器学习等领域的兴趣。这些行业近年来越来越引起中国资本的投资兴致。他们担心美国开发的前沿科技可能被中国用来提高其军事能力，或许还会在战略产业推进。

美国政府正在考虑加强美国外资审议委员会(CFIUS)的作用。该委员会负责从国家安全角度审查外资对美国企业的收购。

路透看到一份未公布的五角大楼报告警告称，中国正避开美国的审查，通过目前不会招致CFIUS审查的交易来掌握敏感科技。这类交易将包括合资公司、少数持股以及在初创企业的早期投资等。

“鉴于中国在科技领域的掠夺性做法，我们正在检查CFIUS的工作，以着眼于美国经济的长期健康和安全，”特朗普政府一位官员表示。这位官员未获授权公开谈论此事。

美国国防部长马蒂斯(James Mattis)周二也加入这场论战，宣称CFIUS“落伍了”，并在参议院听证会中表示：“它需要更新以因应当前的情况。”

CFIUS由财政部负责运作，委员会中有九名常任委员，其中包括来自国防部、司法部、国土安全部、商务部、国务院与能源部的代表。CFIUS小组行事神秘，他们就某一协议做出决策后，通常不会发表看法。

在奥巴马总统任内，CFIUS阻止了中国对高端芯片制造商的一系列收购计划。

参议院共和党二号人物John Cornyn的助理表示，Cornyn目前正进行法规起草，欲赋予CFIUS更强大的权力来阻止对部分技术的投资。

“人工智能是中国有意寻求的诸多先进技术之一，而且具备潜在的军事用途，”这位不愿具名的Cornyn助理表示。

“目前这些技术非常新颖，我们的出口控制系统还没想到如何保护它们，这也是这些技术从现有防护系统的漏洞外流的部分原因，”这名助理表示。

如果买家来自于那些被甄别为对美国国家安全构成潜在威胁的国家，上述法案会要求CFIUS对买家加强审查。CFIUS手上会有名单，Cornyn的助手称，但未透露会由谁来起草这份名单。

该助手称，Cornyn的法案不会挑出需经CFIUS审查的具体技术，而是会提出一种机制让五角大楼牵头联合美国科技界、商务部和能源部开展甄别工作。

Center for Security and International Studies的军事技术专家James Lewis称，美国政府正在进行补救工作。

“中国人已经绕开我们对外国投资中技术转让环节的防范措施，并使用这些技术在经济和军事上超越我们，”Lewis说。

但有部分行业专家告诫称，美国加强监管可能无法阻止技术转让，还会导致中国反制，对美国经济有负面影响。

如果法案过于激进，将引发科技行业的强烈反对，荣鼎谘询的分析师Thilo Hanemann称。

**人工智能在无人机战争中的角色**

在对中国进军先进技术感到担忧之际，正值美国军方拟将人工智能和机器学习的要素融入其无人机计划。

这个名为Project Maven的计划旨在为参与对抗伊斯兰国(IS)的军事分析师分担一些压力。

这些分析师目前需要很长时间盯着大屏幕，评估无人机传来的视频，搜寻在伊拉克和阿富汗等地的叛乱分子。

据美国空军中将John N.T.“Jack” Shanahan称，五角大楼正在开发能对材料进行分类整理并在有重大发现时通知分析师的演算法。

Shanahan说，他的团队目前正试图教导系统识别卡车和建筑物等物体，辨认人物，并最终可从日常生活模式变化中侦测出具有重大意义的讯号。

矽谷企业正在对类似的图像识别技术进行商业研发。这可能被美国的对手出于军事目的而采用。

研究公司CB Insights称，该公司发现自2012年初以来，已有29个来自中国大陆的投资者投资美国人工智能企业。

其中的风险不仅仅止于技术转移。

“当中国企业对开发先进技术的初创企业进行投资时，美国就存在机会成本，因为那些企业可能会被禁止与(美国国防部)合作，”报告称。

**中国的投资**

中国毫不掩饰希望在人工智能领域大展宏图的野心，包括通过海外收购的方式达成目标。

中国搜索引擎巨擘百度(BIDU.O)在3月时与国家发展和改革委员会(发改委)启动AI实验室。以最近为例，百度在4月同意收购美国计算机视觉初创公司xPerception，以增强人工智能方面的实力。xPerception生产视觉感知方面的软硬件，产品应用于机器人和虚拟现实等领域。

“中国正在大规模投资这个领域。”新美国基金会(New America Foundation)机器人战争专家Peter Singer表示。

五角大楼报告草稿告诫称，让美国政府很难监管的因素之一是，许多中国投资并未达到可触发CFIUS审核的全面收购的标准。出口管制在设计上并不适合管理那些初期阶段的技术。

报告建议五角大楼整理一份关键技术清单，限制中国对清单上的项目进行投资。报告并提议加强反间谍行动。

报告并暗示有必要采取美国军事范畴外的措施，包括修改移民政策，让中国研究生在完成学业能够留在美国，而非带着习得的知识回国。

Menlo Futures总经理Venky Ganesan也认为，有必要把最好、最聪颖的学生留在美国。

“我们能做的一件最重要的事情就是，在他们文凭上钉上绿卡，让他们可以留下来，在这里发展技术，而不是回到他们的国家去发展，与我们竞争。”Ganesan说。(完)