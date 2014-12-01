美国零售商就阿里巴巴可能对该行业构成的威胁发出警告

路透旧金山12月1日 - 数家美国最大型零售商警告称，如果国会不堵塞住税务漏洞，中国电商阿里巴巴(BABA.N)可能“毁掉大部分”美国的本土零售商。阿里巴巴目前在美国立足未稳，这些企业已经将矛头指向该公司。

商业街公平联盟（Alliance for Main Street Fairness）周末在电视和电台展开的广告攻势中，呼吁国会叫停面向阿里巴巴和其他在线零售巨擘的特别税务操作。该联盟的成员包括百思买(BBY.N)、Target(TGT.N)和JC Penney等大型连锁店。

上周末的广告攻势是有史以来最大规模的针对一家中国公司的公开营销活动之一。尽管美国民众是在阿里巴巴9月进行了全球最大规模首次公开发行(IPO)后才注意到该公司的，但阿里巴巴的电子商务规模超过了亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)的总和。

美国零售商和行业分析师预计，阿里巴巴不久将利用IPO筹集的资金推出面向美国消费者的服务。

不过，阿里巴巴表示，中国市场仍是其业务重点。该公司表示，中国人财富的增加和网络渗透率的提高，将确保中国市场继续成为公司业务增长的主要动力。

目前，阿里巴巴通过其全球零售服务--全球速卖通向美国消费者销售商品。而其核心服务淘宝网并不没有英文网页，也不向美国消费者开放。

阿里巴巴美国代表未能立即回复记者的置评要求。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。