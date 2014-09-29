综述：美国8月个人支出成长 然房市仍疲软

路透华盛顿9月29日 - 美国政府周一公布数据显示，8月消费者支出加速增长，对经济而言这是一个正面迹象，而且目前美国经济看来近乎火力全开。

不过房地产市场仍旧置身事外，另一份报告显示美国8月成屋待完成销售指数下降。

然而家庭支出成长表明，多年来极低的利率终于推动经济加速成长。

美国商务部公布，8月个人支出成长0.5%，高于路透调查分析师的预估中值；7月则为持平。

道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine称此数据为“进一步显示国内活动正面动能可持续下去的讯号。”

即使经过通胀调整，支出仍增加了0.5%，为3月以来最大增幅。个人所得增加0.3%，符合分析师预估。

支出增加的力道有部分是来自储蓄率降低，储蓄率从7月的一年半高位回落。

美股房屋类股.HGX跌幅超过大盘。美股主要股指因投资人忧心香港的示威活动而大跌。

浏览图表：

美国个人消费支出(PCE)物价指数及联邦基金目标利率 link.reuters.com/qec92t

美国个人消费 link.reuters.com/haf65v

美国成屋待完成销售 link.reuters.com/gyh52w

**通胀不兴**

大多数投资人押注美联储将在明年升息以维持通胀可控，但周一的数据却没有太多物价压力上升的迹象。

商务部数据显示，8月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升1.5%，略低于7月水准。这是美联储比较偏爱的通胀指标。扣除食品和能源的核心PCE物价指数亦较上年同期上升1.5%，该指标今年稍早一度降至1.2%。

美联储部分决策者仍担心，通胀率似乎陷在低于2%目标的水准。

芝加哥联储总裁埃文斯周一重申其观点，即美联储应耐心等待升息时机。

上周五公布数据显示，美国第二季GDP增速创两年半最快。但房市仍难以从2007-09年的衰退状态中复苏。

全美不动产协会(NAR)公布，8月成屋待完成销售指数较上月下降1.0%，至104.7，预估为下降0.1%。

去年由于抵押贷款利率上升，成屋待完成销售指数一度大降，不过今年3月过后一直呈上升趋势。(完)

(编译/审校 张明钧/李婷仪/李爽/戴素萍)

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