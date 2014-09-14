综述：美国零售销售全面增长 消费者信心增强

资料图片：沃尔玛在美国阿肯色州的一处储运中心。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿9月12日 - 美国8月零售销售全面增长，9月消费者信心触及14个月高位，这将有助于缓解对消费者支出的担忧，并支持第三季经济强劲增长的预期。

美国商务部周五公布，8月零售销售较前月增加0.6%，因美国人购买汽车和其他商品。7月数据被上修至增长0.3%，初值为持平。[nZOS1S9J04]

"这进一步表明，美国经济增长的大趋势仍在持续，"道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013年7月以来高点，8月终值为82.5。[nL3S0RD2ZO]

8月零售销售增幅与分析师的预期一致。零售销售占消费者支出的三分之一。

扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务等波动性较大的商品，8月核心零售销售增长0.4%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出指标的构成更加接近。

数据公布后，美元兑日圆持于六年高位附近，美国公债价格扩大跌幅。美股走低，标普500指数零售分项指数.SPXRT下跌0.15%。

核心零售销售7月被上修至增长0.4%，前值为增长0.1%。8月核心零售销售同比增长4.1%，仍远低于衰退前约5.5%的增幅。

尽管8月出现增长，但零售销售的表现仍不及制造业、楼市和就业等其他更为利好的经济数据。消费者信心大幅提升尚未转化成强劲的销售增长。

“缺乏实际的薪资增长可能给零售销售造成了一定的压力，”Raymond James的首席分析师Scott Brown表示。

不过，7、8两月核心零售销售稳健增长对本季经济成长而言是个好兆头，部分分析师预计，第三季GDP增长可能超过3.5%。第二季增幅为4.2%。

8月汽车销售跳增1.5%，7月被上修至0.6%。汽油销售回落0.8%，因油价下跌，这应该给家庭支出带来一定的节省，有助于未来数月的自由支配支出。

服装服饰销售增长0.3%，运动产品的销售增长0.9%。

电子和家电产品的销售增长0.7%，建筑材料和园艺设备的销售反弹，大增1.4%。包括在线销售在内的无店铺零售商销售小幅增长0.1%。

另一项数据显示，8月进口物价录得九个月来最大月度降幅，因石油产品价格急跌，盖过了食品价格上涨造成的影响，使进口通胀压力保持在较低水平。[nZOS149J02]

美国劳工部公布，8月进口物价较前月下降0.9%，与预期一致。7月为下降0.3%。8月进口物价同比回落0.4%。

(编译 母红; 审校 李军)

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