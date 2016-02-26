焦点：美国消费者看紧荷包 零售商苦日子还有得熬

路透2月25日 - 美国三家主要零售商周四公布的业绩报告令人失望，突显出消费者不愿购买电子产品和服饰等非必需品，表明今年消费者支出仍将清淡。

电子零售商百思买(Best Buy)(BBY.N)、百货公司运营商Kohl's Corp (KSS.N)及Sears Holdings Corp(SHLD.O)公布的开店至少一年的店铺销售业绩均逊于预期。

中国经济增长放缓所带累的股市跌势，促使消费者对可支配收入变得更加谨慎。即使汽油价格来到数年低位，然实际收入中值下滑使得消费者进一步看紧荷包。

“无论是华尔街还是普通家庭都开始看紧支出，这从商店的帐单和较高的个人储蓄率可见一斑--自去年5月以来储蓄率便一路走升，”零售研究集团Customer Growth Partners的Craig Johnson表示。

消费者转而储蓄更多，或在房屋、房屋修缮和汽车等大额项目上支出。

异常温暖的冬季天气对过去两个季度的零售业趋势起到关键作用。

家得宝(Home Depot) (HD.N)和Lowe's Inc (LOW.N)等家居修缮用品零售商因天气温暖受益，户外和家庭装修活动增加；但梅西百货(Macy's)(M.N)、Sears和Kohl's等零售商的大衣、手套和毛织品销售面临困境。

百思买、Kohl's和Sears周四收盘分别上升2.45%、2.66%和3.2%。

但分析师表示，今年仍料继续存在不确定性。

零售研究企业Customer Growth Partners在报告中表示，扣除汽车、汽油和餐厅后的美国零售销售2016年料增加2.4%，去年为增加3.6%。

该报告称，这反映出除了收入排名前20%的家庭之外，其他所有人的收入曲线正在趋平，汽油价格低廉的效应也越来越小；而“财富效应”也因近来股市市值蒸发2万亿美元而下滑。

Kohl's周四公布现有店面销售增加0.8%，低于分析师预估，并称今年计划关闭18家表现不佳的店面。

Kohl's执行长Kevin Mansell说，由于宏观经济及零售环境艰困，公司或将无法实现2017年达成210亿美元的营收目标。

而曾经风靡一时的Sears，其可比店面销售一如预期的下滑6.9%。百思买的销售降幅则是略高于分析师预估，根据研调机构Consensus Metrix，系因移动装置及电子产品需求持续不振。

此前梅西百货周二已公布同店营收下滑4.3%。(完)