美国1月扣除汽车零售销售创10个月最大升幅 展现经济力道

美国零售销售继12月的低迷表现後，於1月上升，为经济复苏打下坚实基础。

* 1月零售销售较前月升0.4%

* 扣除汽车的零售销售增幅为10个月来最大

* "核心"销售反弹,展现经济增长潜在力道

路透华盛顿2月14日电---美国零售销售继12月的低迷表现後,於1月上升,为经济复苏打下坚实基础.

美国商务部周二公布,1月零售销售上升0.4%,12月修正为持平.

1月数据较分析师的预期疲弱,因为汽车销售下滑.扣除汽车的零售销售强劲反弹0.7%,为10个月来最大增幅.

"消费者继续支出,没有明显迹象表明出现经济衰退导致的下滑;不过支出模式反映出,消费者一方面在削减负债,一方面还要面对疲弱经济增长和生活成本提高的压力."ITG Investment Research首席分析师Steve Blitz说.

纳入美国国内生产总值(GDP)的1月"核心"零售销售涨0.7%,12月为下降0.4%.核心销售不包括汽车、汽油和建筑材料.

华尔街投资者对於这份报告的看法不太乐观,标普500指数.SPX从近七个月高位回落.美国公债价格上涨,美元指数.DXY亦升高.

浏览美国零售销售图表,请点选(link.reuters.com/guc66s).

浏览美国进出口物价图表,请点选(link.reuters.com/muc66s).

**汽油价格上涨**

预计今年上半年美国经济增长将回落,但就业市场表现强劲以及制造业稳步增长料予以支撑.

汽车厂商公布1月汽车销售为近两年半最好,折扣以及批量销售支撑了该领域的表现.政府将批量销售看作是企业资本支出,而非零售活动.

周二公布的另一项数据显示,美国小型企业信心1月连续第五个月上升.

不过分析师担心,近期汽油价格上涨,可能打击未来数月的消费者支出.汽油价格上涨也提振了上月的零售销售增长.

"未来数月,汽油价格上涨很可能会打击消费者支出,除非收入增长改善,"富国证券高级分析师Mark Vitner表示.

此外,本次零售销售报告延续了近期经济数据乐观的良好走势,部分分析师认为,乐观数据降低了美联储通过第三轮债券购买计划进一步宽松货币政策的必要性.

周二公布的路透调查显示,美联储加大债券购买的机率为35%,在2014年底前加息的机率为50%.美联储上个月表示,预计把低利率维持到2014年底.

但由於失业率仍处於8.3%的高位,美联储仍在讨论下一步措施.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示,"敞开货币政策的阀门至关重要."

费城联邦储备银行总裁普洛瑟则持不同的看法,公开谴责要求加速采取提振经济措施的作法.

"我不急着踩煞车,但也不急於要在车底板开个洞,只为了能跑得更快,"他向记者表示.

上月汽油支出增幅为去年3月以来最大.

政府同时下修11月和12月的零售销售数据.(完)

--编译/审校 徐文焰/李爽/李春喜/王冠中/张若琪

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