综述：美国零售销售和工厂数据疲弱 下周升息希望渺茫

路透华盛顿9月15日 - 美国8月零售销售降幅大于预期，因汽车等商品的销售疲弱，直指国内需求降温，美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息的希望变得更加渺茫。

周四发布的其它数据显示，劳动力市场供应继续收紧，上周裁员人数仍处于极低水平，8月基础生产者通胀小幅攀升。

继数据显示，8月制造业活动大幅下跌，就业岗位增长放缓后，零售销售数据也不尽人意，这可能会打击经济在第三季强劲反弹的希望。

“家庭支出保持强劲增长势头，是美联储成长故事中不可或缺的部分，第三季成长放缓与保持耐心的主旋律相一致。9月升息有些操之过急，”道明证券经济学家Brittany Baumann称。

商务部称，8月零售销售继7月增加0.1%后下跌0.3%，零售销售较去年同期增加1.9%。扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售下滑0.1%，与7月跌幅一致。

所谓的核心零售销售是与国内生产总值(GDP)中消费者支出部分相关度最高的指标。

经济学家原本预计整体零售销售下滑0.1%，核心销售上月攀升0.3%。

这份疲弱的报告可能促使美联储在9月20-21日会议上维持利率不变。联储理事布雷纳德周一称，升息前她想看到消费者支出增长势头增强，和通胀上升的迹象。

美联储自去年12月进行了近10年来的首次升息后，一直未再行动，因担心通胀持续低迷。

根据CME的FedWatch，金融市场目前消化的下周升息可能性从数据发布前的15%下降至仅12%。美元兑一篮子货币上涨，美债价格下跌，美股小幅走高。

**通胀逐步回升**

联储可能仍会升息，因通胀压力逐渐增加。劳工部发布的另外一份报告显示，8月扣除食品、能源和贸易服务的核心生产者物价指数(PPI)上涨0.3%，7月为持平。

在截至8月的12个月内，核心PPI增长1.2%，为2014年12月以来的最大增幅。7月增长0.8%。

上月汽车经销商的销售降幅最大，下滑0.9%；加油站销售减少0.8%；家庭还削减了可自由支配开支，网络零售商销售下滑0.3%，体育用品和爱好用品商店销售1.4%。

家具和建筑材料商店销售也下跌，但服装店销售增长0.7%，电子产品和电器店销售增加0.1%，餐馆和酒吧销售增加0.9%。

尽管上月零售销售下降，但劳动力市场强劲可能继续支撑消费者支出。

劳工部在另外一份报告中称，截至9月10日当周，初请失业金人数人数增加1,000人，经季节调整后为26万人。

这是连续第80周初请失业金人数低于表明就业市场强劲的30万人关口，为1970年以来就业市场保持强劲的最长周期，当时劳动力市场规模要小得多。

劳动力市场收紧推高薪资，政府周二的报告显示，2015年家庭收入增长创纪录。

强劲的消费者支出帮助缓解库存修正、低油价和强势美元的持续拖累等因素给经济造成的打击。受到这些因素的制约，第二季经济增长年率仅为1.1%。

亚特兰大联储预计，第三季经济增长年率为3.3%。

美联储周四发布的数据显示，8月制造业产出下降0.4%，逆转了7月的增长势头，在8月疲弱数据清单中再添一笔。

非耐用品生产减少打击了制造业产出。虽然许多耐用品行业产出录得近1%或以上的跌幅，但汽车组装业产出增加。

矿业也传来好消息，8月产出增加1.0%，油气井钻探行业产出连续第三个月增长。(完)