综述：美国7月零售销售稳健增长 强化美联储升息预期

图为美国加州Pasadena，Ralphs杂货店内的食品。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透华盛顿8月13日 - 美国7月零售销售反弹，因家庭增加对汽车等一系列其它商品的购买，表明经济在第三季初期稳固成长，提升了美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的可能性。

虽然周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数上升，但整体趋势仍确切表明，劳动力市场趋紧。

“美国消费者正在进行支出，并在很大程度上推动经济成长。这意味着美联储相信美国经济的根基依然相当强劲，支持有关可能9月升息的观点，”Wilmington Trust首席经济学家Luke Tilley称。

商务部公布，7月零售销售增长0.6%，大体符合分析师预期，6月上修为持平，原初值为下滑0.3%。5月数据亦上修，增添了报告的乐观基调。

7月多数项目的销售均增加，汽车经销商的销售继6月减少1.5%后，7月增加1.4%。

7月扣除汽车、汽油，建材和食品服务的零售销售增加0.3%，6月修正为增加0.2%，初值为下滑0.1%。

美股走高，美国现货公债价格下滑。美元指数上涨。

零售销售数据，加上7月就业和小型企业信心报告相当强劲，均表明第三季经济开局稳健。4-6月当季GDP环比年率为成长2.3%。

**第二季经济增长更加强劲**

再加上企业库存和进口物价表现良好，而且5月建筑支出数据上修，美国第二季经济增长可能比政府上个月公布的还要强劲。

周四数据出炉前，分析师预计美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率可能要至少上修至成长3.0%。

但鉴于6月零售销售数据，以及商务部另一份报告显示6月企业库存增加0.8%，高盛称其现在预计第二季GDP环比年率将被上修至成长3.5%。但库存较高可能削弱第三季经济增长。

美国政府将于本月稍晚公布第二季GDP修正值。鉴于经济稳步走坚，很多分析师预计美联储9月将进行近10年来的首次升息。

但通胀压力疲弱以及本周中国人民币贬值，可能让美联储对收紧货币政策保持谨慎。法国巴黎银行的经济学家估计，人民币兑美元贬值10%，就可能把美国未来12个月的通胀率抹去约0.1个百分点。

来自劳工部的第三份报告显示，7月进口物价下滑0.9%。

“美联储把这(人民币贬值)视为暂时性因素，”Mesirow Financial副首席经济学家Adolfo Laurenti说。“但我们很清楚，联储设定的通胀目标已经有三年没有达到了，这就是一些投票委员对进一步推迟升息感到放心的原因。”

劳工部还公布，8月8日止当周经季节调整后初请失业金人数增加5,000人，至27.4万人。

尽管申请失业金的人数连续第三周上升，但这也是连续第23周低于30万大关，这样的水平说明就业市场持坚。

初请失业金人数四周移动均值降至2000年4月以来最低。该指标消除了每周之间的波动性，被认为可以更好地衡量劳动力市场趋势。目前，劳动力市场趋紧正在稳步提升家庭收入，进而支撑消费者支出。

图表

美国零售销售： here

美国进口物价： link.reuters.com/puk86v

美国初请失业金人数： link.reuters.com/dah52w

美国企业库存： link.reuters.com/gyd62w

(完)

(编译/审校 孙茉莉/杜明霞/刘秀红/郑茵/王丽鑫)

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