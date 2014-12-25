焦点：美国圣诞节前购物旺季不旺 实体店销售或仅能勉强达到预期

图为美国宾夕法尼亚州King of Prussia购物中心的消费者。 REUTERS/Mark Makela

路透芝加哥12月24日 - 美国消费者在圣诞节之前的最后几天并未大肆采购，这意味着传统零售商面在这个大幅打折促销的购物季中，面对亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)等网络竞争对手的步步进逼，或许仅能勉强达到销售预期。

今年圣诞节前的最后一个周六，即超级星期六是12月20日，当天的销售情况仍未能拉动整体购物季表现。今年美国购物季情况差强人意，其中感恩节假期后的黑色星期五销售业绩就令人失望。感恩节假期通常是一年当中的销售高峰。

“上周末的销售情况挽救不了整个购物季，”侧重零售与消费产品行业的私募股权基金Customer Growth Partners总裁Craig Johnson指出。“但综合网上销售的情况来看，今年的情况当然不算太差。”

Johnson指出，如果销售势头能在未来几天和圣诞节后一周保持下去，那么零售商在11月和12月的业绩表现或许可以接近该公司预期，即实体店和网络销售料增长3.4%。他估计，今年包括实体店和网络在内的超级星期六周末销售额增长2.5%至420亿美元。

全美零售商联合会预计，今年实体店和网络的假期销售额增长4.1%。该联合会希望，汽油价格回落、美国失业率下降和消费者支出在12月前两周呈现增加迹象，能够推动销售达到这一预期。

FTI Consulting高级总经理Keith Jelinek表示，过去五天促销活动升温，但并未大幅提高实体店客流量。

周末路透对芝加哥30多家商店进行的一系列走访发现，多数零售商在对商品普遍打折30-40%的基础上，再优惠20-30%。

本购物季的畅销产品包括苹果公司(AAPL.O)的iPhone 6，根据迪士尼动画电影《冰雪奇缘》开发的玩具，以及梅西百货(M.N)等零售商销售的外衣等冬装。

业内观察人士称，家得宝(Home Depot)、Lowe's Companies(LOW.N)、 JC Penney(JCP.N)和Target(TGT.N)等连锁店销售的搅拌器、咖啡机和食品加工机等家电产品也很受欢迎。

**实体店客流减少**

根据ShopperTrak对实体店调查后的初步估计，超级星期六销售较上年同期增长0.5%至91.5亿美元。其创始人Bill Martin对路透表示，该公司原预估为100亿美元。

而研究公司RetailNext表示，周末销售较上年同期下降8.9%，客流量减少10.2%。但进店的消费者支出增加。RetailNext的调查对象侧重于百思买(BBY.N)这样的连锁专卖店以及沃尔玛(WMT.N)和Target等大型实体零售店。

“即便下降，但超级星期六(Super Saturday)的情况仍要好于黑色星期五(Black Friday)，”RetailNext的零售咨询业务副总裁Shelley Kohan说道。

11月初的促销活动，损及感恩节周末期间的店内销售，该期间的总支出较上年同期减少11%。

消费性电子产品以及家居装饰等打折力度高的产品，在超级星期六的表现仍一如既往地好。

服装销售亦一改过去的颓势重拾动能，尽管尚不足以抵消此前两个月的增长放缓。

Craig Johnson等专家称，服装销售增长是受到大幅打折的推动，恐怕意味着今年的利润率将会趋弱。

FTI Consulting的Jelinek指出，过去的这个周末网店销售的跳涨，也将会令那些拥有线上销售的实体店感到宽慰。

“大部分零售商的实体店生意可能会持平甚至是下降，不过他们的网店销售将录得两位数的大幅增长。这应该会提高整体销售。”(完)

(编译 徐文焰/李爽/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)

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