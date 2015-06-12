（更正）综述：美国零售销售强劲 提振经济成长前景

图为美国马萨诸塞州Lowell的一家加油站。 REUTERS/Brian Snyder

(更正：正文倒数第六段“22.1完”应为“22.1万”；倒数第三段“服务业销售劲扬3.7%”，应为“加油站销售劲扬3.7%”)

路透华盛顿6月11日 - 5月美国零售销售急增，尽管汽油价格小幅上涨，但家庭增加购买汽车和一系列其他商品，这是经济成长终于开始加速的最新迹象。

尽管周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人口小幅增加，但该数据处于反映就业市场供应收紧的区间内。经济不断改善的迹象可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月升息。

“今天的数据，包括与趋势一致的初请失业金数据，使美联储选择在9月升息的可能性大大增加，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

美国商务部称，上月零售销售增长1.2%，4月被上修至增长0.2%，前值为持平。3月零售销售也被上修至增长1.5%，前值为增长1.1%。

零售销售数据公布后，美元兑一篮子货币上涨。美国公债价格上扬，因欧洲借贷成本走低，重燃对美国公债的买兴。美国股市也走高。

美联储自2008年12月以来一直保持短期利率在近零水平。零售销售数据良好，加之强劲的5月就业数据，且制造业活动企稳，这些都显示经济在第二季开局成长缓慢后，终于开始重拾动能。

上月不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售增长0.7%，4月被上修至增长0.1%，初值为持平。

核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的反映消费者支出的成份最为接近。分析师之前曾预计，5月核心零售销售增长0.5%。

3月核心零售销售也被上修至增长0.9%，前值为增长0.5%。

**成长前景被擦亮**

美国政府最近公布的经济成长数据显示，首季GDP年率为萎缩0.7%。

但3月核心零售销售被上修，加之医疗保健支出数据向好，以及已经公布的建筑支出、贸易和批发库存等数据被修正，表明首季产出可能并不是那么糟。

“现在来看，首季GDP实际上可能并没有萎缩，”Capital Economics的美国分析师Paul Ashworth表示。

商务部公布的另一份报告也扶助提振第二季GDP成长预期。数据显示，不包括汽车的零售库存4月录得2013年11月以来最大增幅。

分析师称，未来数月消费者支出可能仍会非常强劲，因民众储蓄率较高，房价节节攀升，以及就业市场供应收紧等。

劳工部今日公布，截至6月6日当周，初请失业金人口增加2,000人，经季节性调整后为27.9万。

这是初请失业金人口连续第14周处于30万关口之下，初请失业金人口低于30万通常反映就业市场状况改善。美国政府上周报告，5月非农就业岗位增加28万，远高于4月的22.1万。

“我们仍预计消费支出在今年剩余时间强劲增长，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Laura Rosner表示。

上月汽车经销商销售急增2.0%扶助提振总体零售销售。

加油站销售劲扬3.7%，因汽油价格上涨。电子和家用电器商店的销售增长0.1%，家具店销售攀升0.8%。

服装店销售跳涨1.5%。在线商店的销售攀升1.4%，体育用品商店的销售增长0.8%。建材和园艺设备的销售急增2.1%。

饭馆和酒吧的销售小增0.1%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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