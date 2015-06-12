（更正）综述：美国零售销售强劲 提振经济成长前景

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
(更正：正文倒数第六段“22.1完”应为“22.1万”；倒数第三段“服务业销售劲扬3.7%”，应为“加油站销售劲扬3.7%”)
路透华盛顿6月11日 - 5月美国零售销售急增，尽管汽油价格小幅上涨，但家庭增加购买汽车和一系列其他商品，这是经济成长终于开始加速的最新迹象。
尽管周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人口小幅增加，但该数据处于反映就业市场供应收紧的区间内。经济不断改善的迹象可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月升息。
“今天的数据，包括与趋势一致的初请失业金数据，使美联储选择在9月升息的可能性大大增加，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。
美国商务部称，上月零售销售增长1.2%，4月被上修至增长0.2%，前值为持平。3月零售销售也被上修至增长1.5%，前值为增长1.1%。
零售销售数据公布后，美元兑一篮子货币上涨。美国公债价格上扬，因欧洲借贷成本走低，重燃对美国公债的买兴。美国股市也走高。
美联储自2008年12月以来一直保持短期利率在近零水平。零售销售数据良好，加之强劲的5月就业数据，且制造业活动企稳，这些都显示经济在第二季开局成长缓慢后，终于开始重拾动能。
上月不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售增长0.7%，4月被上修至增长0.1%，初值为持平。
核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的反映消费者支出的成份最为接近。分析师之前曾预计，5月核心零售销售增长0.5%。
3月核心零售销售也被上修至增长0.9%，前值为增长0.5%。
**成长前景被擦亮**
美国政府最近公布的经济成长数据显示，首季GDP年率为萎缩0.7%。
但3月核心零售销售被上修，加之医疗保健支出数据向好，以及已经公布的建筑支出、贸易和批发库存等数据被修正，表明首季产出可能并不是那么糟。
“现在来看，首季GDP实际上可能并没有萎缩，”Capital Economics的美国分析师Paul Ashworth表示。
商务部公布的另一份报告也扶助提振第二季GDP成长预期。数据显示，不包括汽车的零售库存4月录得2013年11月以来最大增幅。
分析师称，未来数月消费者支出可能仍会非常强劲，因民众储蓄率较高，房价节节攀升，以及就业市场供应收紧等。
劳工部今日公布，截至6月6日当周，初请失业金人口增加2,000人，经季节性调整后为27.9万。
这是初请失业金人口连续第14周处于30万关口之下，初请失业金人口低于30万通常反映就业市场状况改善。美国政府上周报告，5月非农就业岗位增加28万，远高于4月的22.1万。
“我们仍预计消费支出在今年剩余时间强劲增长，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Laura Rosner表示。
上月汽车经销商销售急增2.0%扶助提振总体零售销售。
加油站销售劲扬3.7%，因汽油价格上涨。电子和家用电器商店的销售增长0.1%，家具店销售攀升0.8%。
服装店销售跳涨1.5%。在线商店的销售攀升1.4%，体育用品商店的销售增长0.8%。建材和园艺设备的销售急增2.1%。
饭馆和酒吧的销售小增0.1%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。