美国感恩节实体店客流量“凑凑合合” 网络销售强劲

路透匹兹堡/纽约11月26日 - 全美零售商周四晚上提前打出“黑色星期五”折扣，吸引淘便宜货的消费者，但在网络销量大增的情况下，实体店客流量一般。

“时间还早，目前来看客流量还可以，但不是太好，”Customer Growth Partners总裁Craig Johnson称。这家零售咨询公司有18个成员，在全国不同地区研究客流量情况。

感恩节晚间的抢购反映出美国假日购物的新常态：以前打折季通常从周五开始，现在提前到周四晚上。一个月后圣诞将至。

为争夺假日购物者，并抵御来自亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)的竞争，美国零售商逐渐延长假日打折季，感恩节当晚开门营业。去年这种做法压低了黑色星期五的客流量，分析师和咨询师预计今年还会如此。

“我可以等到明天，但今天更令人兴奋，”在匹兹堡郊区人满为患的沃尔玛超级购物中心，一位三十多岁的顾客Daipayan Deb如是说。“以前我通常在黑色星期五开始购物，但现在改成周四。”

实体店和网上提前打折，Target Corp(TGT.N)星球大战玩偶第二件半价，百思买(Best Buy) (BBY.N)四旋翼飞行器降价200美元，沃尔玛(WMT.N)门店三星50英寸智能电视只卖499美元。

根据Adobe Digital指数，周四午夜至美国东部下午五点期间，美国消费者在线支出逾10亿美元，较上年成长22%。该指数对4,500个美国零售网站1亿次访问数据进行分析。

分析师们表示，预计今年有高达20%的假期购物在感恩节周末假期内完成。这波为期四天的购物热潮将有助于为余下的购物旺季定调，零售业者将据此决定是否需要降价或改变促销策略。

Adobe Digital指数的首席研究分析师Tamara Gaffney指出，线上折扣平均为23%，低于上年的25%，但随着黑色星期五节庆销售的进一步推出，预料售价还会下调。

对许多零售业者而言，11-12月期间的购物旺季至关重要，因为这两个月可能占到其年度销售的二至四成。

今年买家预计在支出方面再度保持谨慎。全美零售商联合会预计假期销售将成长3.7%，低于去年的4.1%，主因薪资和就业增长迟缓。(完)