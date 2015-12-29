美国假期季节零售销售“稳健”增长7.9%--万事达卡

路透12月28日 - 根据万事达卡的Advisors SpendingPulse，强劲的线上销售以及对家具与女性服饰的需求，协助推动美国零售销售在此次假期季节“稳健”增长7.9%。

去年黑色星期五至圣诞夜这段期间，扣除汽车与天然气的美国零售销售成长5.5%。图表：(mstr.cd/1VmcnBP)

追踪消费者支出的MasterCard Advisors周一在报告中表示，今年假期季节线上销售成长达20%。

“家具销售成长达双位数...显示消费者有意愿、也有能力花钱购买高价物品，”MasterCard Advisors的Market Insights资深副总裁Sarah Quinlan在报告中表示。

她表示，寒冷气候延迟出现，令今年秋天的服饰买气推后，受到压抑的需求因而在黑色星期五之后显现。

她也表示，消费者将低油价省下来的钱用于支出。

全美零售商联合会预估，今年11月与12月实体商店与线上销售上升3.7%，而线上销售料成长6-8%。(完)