综述：美国6月消费者信心增强 巩固经济进一步复苏的看法

图为美国阿肯色州一家沃尔玛超市的水果产品区。 REUTERS/Rick Wilking

路透纽约6月30日 - 美国6月消费者信心稳步增强，家庭对就业市场看法乐观，这支持了经济在年初的摇摆后，前进步伐越发坚实的看法。

虽汽油价格温和上升，但消费者信心仍增强。周二公布的其他数据显示，4月房价较上年同期上涨，中西部制造业活动在2月触及五年半低点后趋于稳定。

“消费者信心增强，表明经济今年会进一步上涨。”纽约MUFG Union Bank首席金融分析师鲁普基(Chris Rupkey)说道。

世界大型企业研究会(Conference Board)称，6月美国消费者信心指数攀升至101.4，5月修正后为94.6。该调查显示，家庭对就业市场看法越发乐观。6月就业难获得指数从5月的27.2降至25.7。

认为职位数量“充裕”的人在6月升至21.4%，前月为20.6%。这支持了劳动力市场供应收紧的看法。

这份乐观的信心报告再次证明，经济成长正在重拾动能。之前第一季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.2%，因受恶劣天气、港口运输中断、美元升值以及能源行业削减支出的拖累。

美国房价相关图表：

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消费者信心相关图表：

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消费者信心就业相关图表：

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消费者信心现况相关图表：

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今天这份报告与就业、消费者支出和楼市数据一道，都显示了乐观前景。

美国金融市场对该数据几无反应，因投资者正在紧张注视希腊即将对国际货币基金组织(IMF)债务违约一事。美国股市小幅上涨，美元指数走强。30年期美国公债价格一度上扬。

**房价上涨放慢脚步**

第二份报告显示，4月独栋房屋价格上升，但涨速似乎正在放缓，这有可能缓解房价上涨降低首次购房者供房能力的担忧。

4月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，较3月的5.0%增速略有放慢。

丹佛和旧金山房价同比涨幅最大，分别为10.3%和10%。11个城市的房价上涨放缓。

“基本上楼市已经复苏。房价与地区潜在经济基本面严重偏离的那些地域，房价回升可能将持续不足，”ITG Investment Research驻纽约首席分析师Steve Blitz称。

“全国范围来说，抵押贷款更理智的分配及收入和就业增长，使成屋价格升势大体上与消费者支出增幅更趋一致。”

楼市受到就业市场趋紧的提振，劳动力供应收紧正帮助刺激薪资增长。

制造业开始企稳，但行业活动还需一段时间才会加速。制造业一直受困于美元强势及能源价格下跌的持续影响。

在另一份报告中，芝加哥管理供应协会(ISM)表示，6月芝加哥采购经理人指数(PMI)增长3.2点，至49.4，扳回5月一半的跌幅。但该指数连续两个月处于萎缩区域。

尽管新订单强劲增长8.8%，6月进入扩张区域，但订单持续减少。6月生产进一步收缩，但速度放缓，而库存则继续降低。

芝加哥Stifel Fixed Income首席分析师Lindsey Piegza称，“受美元走强及国内外需求疲弱的持续影响，一段时间内生产可能将继续受到抑制。”(完)

(编译 孙茉莉/郑茵/于春红; 审校 徐文焰/张若琪)

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