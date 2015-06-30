综述：美国6月消费者信心增强 巩固经济进一步复苏的看法

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透纽约6月30日 - 美国6月消费者信心稳步增强，家庭对就业市场看法乐观，这支持了经济在年初的摇摆后，前进步伐越发坚实的看法。
虽汽油价格温和上升，但消费者信心仍增强。周二公布的其他数据显示，4月房价较上年同期上涨，中西部制造业活动在2月触及五年半低点后趋于稳定。
“消费者信心增强，表明经济今年会进一步上涨。”纽约MUFG Union Bank首席金融分析师鲁普基(Chris Rupkey)说道。
世界大型企业研究会(Conference Board)称，6月美国消费者信心指数攀升至101.4，5月修正后为94.6。该调查显示，家庭对就业市场看法越发乐观。6月就业难获得指数从5月的27.2降至25.7。
认为职位数量“充裕”的人在6月升至21.4%，前月为20.6%。这支持了劳动力市场供应收紧的看法。
这份乐观的信心报告再次证明，经济成长正在重拾动能。之前第一季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.2%，因受恶劣天气、港口运输中断、美元升值以及能源行业削减支出的拖累。
美国房价相关图表：
消费者信心相关图表：
消费者信心就业相关图表：
消费者信心现况相关图表：
今天这份报告与就业、消费者支出和楼市数据一道，都显示了乐观前景。
美国金融市场对该数据几无反应，因投资者正在紧张注视希腊即将对国际货币基金组织(IMF)债务违约一事。美国股市小幅上涨，美元指数走强。30年期美国公债价格一度上扬。
**房价上涨放慢脚步**
第二份报告显示，4月独栋房屋价格上升，但涨速似乎正在放缓，这有可能缓解房价上涨降低首次购房者供房能力的担忧。
4月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，较3月的5.0%增速略有放慢。
丹佛和旧金山房价同比涨幅最大，分别为10.3%和10%。11个城市的房价上涨放缓。
“基本上楼市已经复苏。房价与地区潜在经济基本面严重偏离的那些地域，房价回升可能将持续不足，”ITG Investment Research驻纽约首席分析师Steve Blitz称。
“全国范围来说，抵押贷款更理智的分配及收入和就业增长，使成屋价格升势大体上与消费者支出增幅更趋一致。”
楼市受到就业市场趋紧的提振，劳动力供应收紧正帮助刺激薪资增长。
制造业开始企稳，但行业活动还需一段时间才会加速。制造业一直受困于美元强势及能源价格下跌的持续影响。
在另一份报告中，芝加哥管理供应协会(ISM)表示，6月芝加哥采购经理人指数(PMI)增长3.2点，至49.4，扳回5月一半的跌幅。但该指数连续两个月处于萎缩区域。
尽管新订单强劲增长8.8%，6月进入扩张区域，但订单持续减少。6月生产进一步收缩，但速度放缓，而库存则继续降低。
芝加哥Stifel Fixed Income首席分析师Lindsey Piegza称，“受美元走强及国内外需求疲弱的持续影响，一段时间内生产可能将继续受到抑制。”(完)
(编译 孙茉莉/郑茵/于春红; 审校 徐文焰/张若琪)
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