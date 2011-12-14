* 11月零售销售增长0.2%

* 除汽车,汽油和建筑材料外的销售增长0.3%

* 10月企业库存上升0.8%

路透华盛顿12月13日电---美国11月零售销售增长不及预期,让此前因复活节周末销售畅旺而对整个假期销售季有所憧憬的人士感到有些失望.

美国商务部周二公布,11月零售销售较前月上升0.2%,因消费者在食品和饮料方面的支出减少,抵消汽车销售增长带来的提振影响.10月修正後为上升0.6%.

"数据令人相当失望,因为此前所有迹象均预示当月期间销售会有非常强的增长,"道明证券(TD Securities)驻纽约的宏观经济策略师Millan Mulraine说.

购物人群在感恩节周末挤满了商店,这传统上是最畅旺的零售销售时期.该周末的乐观销售报告使得一些分析师预计整个购物季表现强劲.

不过,许多分析师已经警告称,购物热情可能不会贯穿整个假期,因为美国失业率仍处於8.6%的高位.

消费者支出第三季大幅增长,但11月的零售销售按月增幅为6月以来最慢.美国民众今年减少储蓄增加支出,但分析师认为这一趋势难以为继.

"因此,11月(零售销售)温和增长或许预示着家庭开始愈加量入为出,"Capital Economics的分析师Paul Dales称.

但Mulraine表示,零售销售疲弱可能部分因为大幅折扣.

全球最大电器连锁商--百思买(BBY.N)就是深受折扣困扰的零售商之一.该公司周二报告称,第三季获利下滑.其股价下挫逾10%.

虽然百思买业绩不佳,美国股指在零售销售数据公布後上涨约1%,美国公债价格削减跌势.美元兑欧元和日圆走弱.

美国库存图表,请点选:(link.reuters.com/pyr55s)

美国零售销售图表,请点选:(link.reuters.com/zeb45s)

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周二指出,尽管美国就业市场出现一些改善,但欧洲动荡是国内经济面临的最大风险,由此为联储进一步放宽货币政策铺路.

近期美国经济数据改善,缓解了衰退忧虑,为美联储衡量欧债危机对美国经济的影响争取了时间.

周二公布的另一份报告指出,11月美国小企业对经济前景更有信心,此为连续第三个月改善,受销售和就业更加乐观的前景提振.

全美独立企业联盟称,小型企业信心指数上升1.8点至92.0.

美国10月企业库存增幅为五个月来最大.这强化了有关企业补充库存将提振第四季经济成长的观点.

零售销售报告中,汽车及零件销售上升0.5%,推动整体数据上涨.

扣除汽车的零售销售较前月上升0.2%,10月为成长0.6%.

不过11月食品和饮料店销售下滑0.2%.汽油站销售较前月下降0.1%,10月为下降0.4%,亦拖累整体销售数据的升幅.

扣除汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售11月成长0.3%,前月为上升0.7%.

核心零售销售与政府公布的国内生产总值(GDP)报告中的消费者支出分项密切相关.(完)

--编译 郑茵/王兴亚/张荻/王翔琼;审校 徐文焰/李爽

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