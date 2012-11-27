美国零售股下跌 投资者担心假期销售提振作用或转瞬即逝

路透纽约11月26日电---尽管四天的感恩节长周末各商场内消费者排起了长龙,但投资者不为所动,还是担心传统假期购物季伊始的消费强势可能转瞬即逝,这带动周一许多零售股下跌.

全美零售商联合会公布,感恩节至周日四天的销售较上年同期上升12.8%,远高於该联合会对整个销售季零售销售增长4.1%的预期.

尽管如此,标准普尔500零售类股指数.SPXRT周一仍随大盘收低0.22%,部分因为欧元区情势及华府有关避免美国堕入"财政悬崖"的磋商令人忧心.

投资者担心,购物季伊始销售强劲的势头可能只是意味着以後的生意将会变得清淡.

投资人将更加看重梅西百货(M.N), Target(TGT.N)和Costco Wholesale(COST.O)等大型连锁店将於本周公布的11月销售数据.

据汤森路透I/B/E/S,分析师预计不包括杂货店在内的11月同店销售平均增长3.3%.周末前他们的预估为增长3.1%.

但这些数字只能反映区区17家连锁店的情况.包括沃尔玛(WMT.N)、Toys R Us、亚马逊(AMZN.O)和百思买(BBY.N)在内的许多大零售企业并不公布月度销售数据.

ShopperTrak显示,分析师和投资者不愿对一个周末的数据解读太多,尤其是本购物季五个最繁忙的消费日中的四个是在圣诞节的前10天.

巴克莱分析师Alan Rifkin称,感恩节周末销售额通常占整个假期购物季的16%至19%.

总的来说感恩节周末和假期的销售受到密切关注,因消费者支出占所有经济活动的大约70%.零售商全年有三分之一的营收是在11月和12月取得的,利润比重更是最高可达一半.

德意志银行分析师Charles Grom称,沃尔玛再次成为"黑色星期五销售的总冠军,"因其电子产品和Furby玩具销售强劲.

晨星分析师Paul Swinand则指出,尽管周末销售旺盛,但沃尔玛和梅西百货周一与零售股一同下跌,因投资者把这些股票看成整体经济的风向标.

Coach(COH.N)、AnnANN.N、Target(TGT.N)股价均以下跌作收.(完)

--编译 于春红;审校 郑茵

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