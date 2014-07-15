综述：美零售销售及纽约州制造业数据喜人 显示经济延续强劲势头

路透华盛顿7月15日 - 一项评估美国消费者支出的指标于6月上扬，成为第二季强势收官的最新证据。

这样的动能看来已经延续至第三季，因周二公布的另一项报告显示，纽约州工厂活动在7月大幅扩张。

“这不是一个脆弱的经济状况，”纽约三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey称。“消费者持续扮演着推动经济前进的角色。”

商务部表示，6月排除汽车、汽油、建筑材料及食品服务的核心销售增长0.6%，5月则是向上修正为成长0.2%。

核心零售销售的项目更加密切地呼应国内生产总值(GDP)数据中的消费者支出分项，而5月核心零售销售的初值为持平。分析师原先预期6月的增幅为0.5%。

该报告继续显示出经济基本面增强的迹象，这可能支撑对经济仍自我维持复苏的乐观看法。之前第一季产出大幅萎缩。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦对议员表示，经济形势继续改善，但指出经济复苏尚不稳固，因失业率仍偏高。

但叶伦警告称，若就业市场改善步伐继续快于决策者的预期，那么美联储可能比目前的预想提早加息，且加息步伐更快。

就业市场形势在好转，6月失业率降至近六年低点6.1%，就业岗位增幅连续第五个月超过20万。

受经济数据和叶伦有关利率的讲话影响，美国公债价格下跌，美元指数上扬。美股下跌。

6月核心零售销售增加以及5月数据上修表明，第二季消费者支出回暖；之前在第一季由于医疗保健支出疲弱，核心零售销售创四年多以来最慢增幅。

经济咨询预测机构Macroeconomic Advisers将美国第二季GDP增长预估提高0.3个百分点至环比年率成长3.0%。高盛也将其预期提高0.2个百分点至3.4%。

**前景乐观**

然而，汽车销售意外下滑，使得整体零售销售继5月扬升0.5%后，6月仅增加0.2%。

“随着就业市场好转，以及夏季旅游季节全面展开，消费者可能更加放心地消费，”Navy Federal Credit Union信用卡部门副总裁Randy Hopper表示。

“我们乐观地认为下半年销售成长会更加强劲。”

从就业到制造业，经济几乎正开足马力前进，就连房市在2013年末因抵押贷款利率上扬而暴跌后亦站稳脚步。第二季经济成长年率预估达3.0%。

此外，纽约联邦储备银行7月制造业指数升至25.60，为2010年4月以来高位，6月则为19.28。

新订单分项指数小升，制造业就业及出货分项指数则劲扬。此外，7月产出及投入价格指数均告上扬，显示存在通胀压力。(完)

(编译 张明钧/李爽/龚芳; 审校 徐文焰/许娜)

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