美国7月零售销售增长 预示第三季经济成长趋於强劲

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 7月零售销售较前月增加0.8%
* 7月PPI较前月上升0.3%
* 7月NFIB小企业信心指数下滑至91.2
* 6月企业销售下降1.1%
路透华盛顿8月14日电---美国7月零售销售增长,为四个月来首见,得益於从轿车到电子产品等众多商品需求攀升,预示消费者支出有望刺激美国第三季经济成长加速.
美国商务部周二公布的数据显示,7月零售销售较前月增加0.8%,为2月份以来最高升幅,且远高於分析师预估的增加0.3%.
劳工部公布,尽管能源价格下滑,7月生产者物价指数(PPI)较前月仍上升0.3%,增幅为五个月来最大.
零售销售普遍扩张,令外界愈加相信,第二季美国经济增长放缓只是暂时现象.
"美国消费者开始发威,"意大利裕信银行(UniCredit)驻纽约分析师Harm Bandholz指出.
消费者支出驱动美国经济,且该数据有望给奥巴马总统带来些许宽慰,奥巴马将在11月大选中谋求连任,但经济复苏乏力是一直拖其後腿.
但经济表现在春季低迷之後,夏季已带来更多令人鼓舞的迹象.
7月雇聘活动加速,尽管失业率微升.周二出炉的数据令美联储是否实施第三轮量化宽松计划(QE3)以刺激成长的不确定性增加.
"今天公布的零售销售数据进一步降低了美联储在9月推出QE3的可能性,但尚未完全消除这种可能性,"美国银行驻纽约分析师Michelle Meyer说.
美联储决策者的下次会议将於9月12-13日举行.
路透访问的分析师先前预计,7月零售销售增长0.3%.受零售数据强於预期提振,美股和美国公债收益率(殖利率)均上升.美元/日圆亦走高.
浏览美国零售销售图表,请点击:(link.reuters.com/hap99s)
浏览PPI数据图表,请点击:(link.reuters.com/pap99s)
浏览NFIB小企业信心指数图表,请点击:(link.reuters.com/syn99s)
浏览企业库存图表,请点击:(link.reuters.com/xep99s)
**谨慎的消费者**
7月扣除汽车,汽油和建筑材料後的核心零售销售增加0.9%,表明消费者支出强劲,这是1月来最大增幅.
强劲的消费者支出将有助於美国企业业务.家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)周二公布的季度获利超过华尔街预期,且并上调本会计年度财测.
美国第二季经济增长环比年率自上季的2%降为1.5%,分析师目前预期增长会加快.
政府在零售报告中称,6月零售销售修正後萎缩幅度要超过前值,进一步令第二季境况蒙阴.
此外商务部在另一份报告中称,所有企业6月销售下滑幅度为2009年3月来最大,分析师称这恐怕多少会打压零售销售的热度.
"今年以来的零售销售仅略微增长,显然美国家庭仍保持谨慎,"Capital Economics驻多伦多分析师Amna Asaf表示.
而且这样做很有道理.美国经济前景仍笼罩在乌云中.
饱受债务问题打击的欧元区经济继第一季趋於停顿後,第二季陷入萎缩,即使德国经济增长也于事无补,分析师称德国的增长力道恐怕很快也会消散.
欧洲成长乏力加剧了经济的不确定性,且似乎正在阻遏美国的雇聘活动.
全美独立企业联盟(NFIB)调查显示,7月小企业信心指数连续第三个月下滑,因雇主担忧销售收入状况.
**能源价格下降**
欧元区债务危机冲击全球经济增长,进而推动油价自3月以来走低.
尽管劳工部发布的7月PPI在消费品和食品价格上涨的带动下较前月上升0.3%,但能源价格的下滑抑制了涨幅.
然而,核心通胀在7月仍在加速.即便能源价格较去年亦大幅下降,而且拉低整体生产者价格,但核心PPI升幅依然加大.
一些联储官员担心,若继续调降利率可能加剧通胀,不过该央行表示,已经作好在需要时采取进一步举措支持经济的准备.
"这种支持意味着,尽管食品和能源价格出现波动,但核心通胀水平将得以维持."巴克莱分析师Cooper Howes说.(完)
--编译 肖群英/孙茉莉/徐文焰;审校 徐文焰/张涛/张若琪
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