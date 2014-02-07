美国零售遭遇寒流 消费者信心降温

路透2月6日 - 对于美国零售商而言，1月为多年来竞争最为激烈的假日销售季划上了一个艰难的句号。

周四公布的零售销售数据显示，消费者继续精打细算、寻找廉价商品，并且减少了购物。消费者通常在1月会以兑换礼品卡结束假日购物季。

分析师表示，股市大跌令美国人不安，而且异常寒冷和多雪的1月也阻碍了消费者购物；因为高昂的取暖账单，这个1月对零售销售的影响可能持续到春季。

“消费者遭遇一系列事件的袭击，”咨询机构Customer Growth Partners总裁Craig Johnson称。

百货连锁店Kohl's(KSS.N)周四表示，由于消费者减少，1月销售“大幅”低于预期，并且下调了获利预估。该公司称季度可比销售--至少运营一年的在线和实体店--下滑2%，尽管其在假日季开局良好。

然而，Kohl's股价仍劲扬4.5%，部份原因是其销售低于预期缘于库存清仓水位偏低。Stifel Nicolaus分析师Richard Jaffe在报告中表示，这将有助于毛利。

专家们表示，零售业者的痛苦多源自于气候，他们对今年余下时间的看法较为乐观。

＂我们确信今年经济整体而言会更加强劲，＂国际购物中心协会(ICSC)首席分析师Michael Niemira指出。＂就业景象看来可望更好。＂

标普零售指数.SPXRT周四上扬2.1%，表现优于标普500指数.SPX的上涨1%。零售指数今年以来跌幅超过大盘，截至周三的跌幅高达9.3%。

根据汤森路透，分析师预计九大零售业者在发布可比月度数据时，将显示1月增长2%，远低于上年同期的增加4.9%。GapInc (GPS.N)将在盘后发布财报。

**成长的代价**

一些连锁店勉力录得销售成长，但代价是牺牲获利率和损及对手。

Costco Wholesale Corp(COST.O)表示，1月同店销售成长5%，其中生鲜食品是受到低价抢购会员青睐的项目。相比之下，对手沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)旗下的Sam's Club则出现季度下滑。

维多利亚的秘密(Victoria's Secret)母公司L Brands Inc(LB.N)在可比销售成长了9%，增幅超乎预期，推升其股价大涨近5%。

但L Brands亦表示，由于大打折扣战，且延长促销活动，其获利率将大为降低。该公司预期2月的销售收益只会平平。

**人气不佳，天气恶劣**

许多业者在公布销售下滑之前，已先公布了惨澹的财报。

Baird分析师Mark Altschwager估算，J.C. Penney Co Inc(JCP.N)上个月的可比销售下滑3%。而上周，沃尔玛表示，其1月31日止的第四季获利将符合或略低于其预测。

对于零售商来说，如何吸引客户进店仍然是一项挑战。WalgreenWAG.N公布同店销售上涨，但客流量下跌了2.2%。

上个月的消费者信心走疲。汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数从12月的82.5下滑到1月的81.2。年收入在75,000美元以下的家庭，信心下降尤其严重。

此外，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX在1月份各自下挫5.3%和3.6%，为2012年5月以来最高月度百分比跌幅。

毫无疑问，恶劣气候是主要因素。上个月美国中西部和东北部地区曾迎来创纪录的严寒和大雪天气。

Sterne Agee分析师Charles Grom表示，家庭取暖费用走高，可能会对消费者支出产生冲击，这种影响恐将“延续到4月”。(完)

(编译 朱晓军/戴素萍/龚芳/洪曦; 审校 王洋/张明钧)

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