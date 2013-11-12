分析：假期购物旺季缩短 美零售业出招应对

路透纽约11月11日 -美国购物旺季即将到来，而且持续时长也较以往缩短，所以美国零售业者不能犯丁点差错。该购物旺季通常占全年营收的30%。

今年感恩节假期来得较晚，使礼品购买旺季减少六天。感恩节是假期购物旺季的开始。

零售业务的竞争是如此激烈，甚至连Uncle Sam在本假期购物旺季也在一些地区提供周日送货服务。

亚马逊(AMZN.O)周一宣布，将成为与美国邮政署(U.S. PostalService)合作的第一家零售企业，从11月17日起在纽约和洛杉矶地区提供周日送货服务，因其希望给予消费者更多送货选择。亚马逊计划2014年将这一服务扩张至购物季以外，送货范围更涵盖达拉斯、休斯顿和菲尼克斯等地区。

针对10年来最短的一个假期购物旺季，零售商还作出其他反应，他们更多使用自己的网站，提前一个月开始销售，并雇佣更多卡车和飞机，假如天气恶劣迫使购物中心关门的话，将运用上述运输工具以及时送货。

“如果你的配货系统出了乱子、网站崩溃或是竞争对手打折力度极大，那么将没有太多反应时间，”咨询公司KurtSalmong高级合伙人Michael Dart称。

由于假日进账占许多零售商的半数利润，这个赌注是很高的。

今年假日零售季的销售预估略为悲观，但该预估是在近期经济数据显示就业和经济大局增速好于预期之前发布的。

ShopperTrak在9月曾表示，预计今年11月和12月销售将仅增长2.4%，而2012年该增幅为3%，2011年为4%，2010年为3.8%。

摩根士丹利10月预计，此次假日季零售销售将创2008年以来最疲软增幅。

**购物季天数缩短**

今年感恩节和圣诞节间的天数比2012年少了六天，这意味购物天数缩短，而且如果销售低迷或消费者因天气素不出门逛大卖场，商家能够作出反应的时间也减少。提供数码营销工具的AdobeSystems(ADBE.O)指出，假期购物季时间较短，可能使得零售商的线上(网络)销售减少15亿美元。

“今年可能会像是闪电一样--过得很快。每一天都很重要。”梅西百货(Macy’s)(M.N)执行长TerryLundgren说。

和许多零售业者一样，梅西百货多数分店也是首次在11月28日感恩节假期当天就会开店。J.C.Penney(JCP.N)、Kohl’s(KSS.N)和Sears(SHLD.O)也是感恩节晚上八点开。百思买(BestBuy)(BBY.N)晚上六点开，玩具反斗城(Toys R Us)则傍晚五点开。

购物季天数减少，是零售业者已展开假期主题促销的原因之一，尤其是线上营销。根据Experian MarketingServices一份报告，几乎有半数零售业ˋ者11月1日就开始促销，四分之一消费者已开始购物。

**未雨绸缪**

今年的购物季短暂紧凑意味着，很多公司采取额外措施确保店铺补货迅速，网站要做好准备来应对异常的网络拥堵状况。

Penney面临承重压力要在本次假期购物季中恢复营收增长。该公司已调整供应链，假日商品应能比往常提前一周上架。

索尼(6758.T)在美国各地租下了更多临时仓库，因此能够快速补充库存以避免售罄。

今年电子商务料将扩张至约占假期营收的12-13%，上个购物季该比重为11%。在这种情况下，零售商将更加关注网店销售。

沃尔玛(WMT.N)和TargetCorp(TGT.N)表示，他们已对网站进行了大量测试，确保能够顶住来自本次短暂购物季的额外压力。

电子商务巨头eBay Inc(EBAY.O)旗下EBayEnterprise在云端租下更多存储空间并和更多服务器，以确保客户的电子商务网站能够顶住网络流量。今年网上订单可在12月23日0300GMT前下达，商品将在圣诞节前夕运送。

网络零售巨头--亚马逊向所有客户提供周日快递服务。(完)

(编译 于春红/张若琪/石冠兰/王翔琼；审校 田建华)

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