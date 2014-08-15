焦点：美国零售商季度业绩不佳 因精打细算的消费者抑制支出

路透8月14日 - 沃尔玛(WMT.N)和梅西百货(M.N)等零售商公布的业绩疲弱，这是美国不太富裕的消费者仍舍不得花钱的最新迹象，这一趋势似乎亦将打压高端零售商。

一些面向中低收入消费者的美国大型零售商本周公布的季度可比销售报告令人失望，暗示消费者削减支出，而且常去的购物地点发生变化，更喜欢离家较近的商店。

沃尔玛财务长Charles Holley周四表示，“消费者仍担心生活成本和就业...总体来说，消费者较过去几个季度没什么变化。”

沃尔玛调降全年获利预估，因员工医保支出增加，且公司扩大投资网路事业。

即便是迎合较富裕客户需求的百货业者梅西(Macy's)，也调降了全年同店销售预估。

疲弱的销售和利润率数据，表明就业市场改善缓慢、燃料价格波动及政府削减食物券发放的影响。

“即使就业市场已开始上扬，收入成长仍极疲软。就业岗位有所增加，但平均收入并没有迅速增长。”谘询公司Fact and Opinion Economics首席经济分析师Robert Brusca在电话访问中说道。

在普遍表现黯淡的情况下，处境艰困的百货连锁J.C. Penney (JCP.N)公布季度营收成长5%，亏损收窄，带来一丝意外的希望。

**消费者抑制支出**

甚至麦当劳(MCD.N)的美国成熟店铺的营收自2013年11月以来也难以提升，7月美国同店销售下降了3.2%。

美国劳工部公布的就业报告显示，7月新增就业岗位连续第六个月超过20万个。

但Brusca说，很多新增就业岗位是低收入岗位。

他说，如果原有就业人口的工资水平上升，支出将会大大提高。

劳工部数据显示，7月份美国平均时薪为24.45美元，较6月份仅增加了1美分。

7月份美国工人平均薪资为每小时24.45美元，仅比6月高出0.01美元。在过去一年里，薪资仅增长2%，2009年末以来一直处于类似的水准。在那以前，时薪的年成长率通常是3%或4%。

Janney Capital Markets分析师Guy LeBas告诉路透，“消费者信心处于2007年以来最高水平，但消费者乐观态度并未转化为支出。”

消费者抑制支出，令“买得起的奢侈品”零售商受到影响，如Michael Kors Holdings(KORS.N)和Kate Spade & Co's (KATE.N)，这两家公司都必须重新依靠打折来推销手包等商品。

电子商务的兴起也给实体零售店带来打击，不过亚马逊(AMZN.O)的营收激增也未能提高获利。

Wedbush的分析师在报告中写道，对很多零售商来说，降价也已成为必要之举，“只有这样它们才能抗衡百货商场的大举促销”，并吸引顾客花钱购物。”(完)

(编译 于春红/张若琪/王颖；审校 张涛)

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