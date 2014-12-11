综述：美国零售数据显示假日购物季开局喜人 预示经济将挂上加速档

路透华盛顿12月11日 - Jack Reed在密西西比州图珀洛经营一家有109年历史的家族服装店，店铺生意红火让他看到了经济复苏企稳的迹象。路前方丰田汽车工厂的工人是服装店的客户群之一，薪资增长和工作稳定使工人们更加踊跃地消费。

周四全美零售商报告11月销售强劲增长，对假日购物季充满信心，Reed称，美国经济看来终于挂上挡了。

“人们不那么担心失业了...我们的顾客看起来比一年前更有信心了，”Reed说。现年63岁的Reed拥有四家连锁店，从感恩节到本周，店铺销售较上年同期跃增约10%。

图珀洛是美国著名摇滚歌星猫王的出生地，汽油价格下跌也使当地居民的口袋中有了更多的闲钱。

11月零售销售增长，显示假日购物季开局良好，驱散了黑色星期五周末销售下滑的阴云。黑色星期五是感恩节次日，通常被视为假日销售季的开端，但分析师称，消费者可能不再集中在那一个周末消费，将购物活动分散到了整个11月，同时增加了网购的比例。

近期公布的就业报告异常强劲，且有迹象显示薪资即将开始增长，再加上今日的零售销售数据，可能在美国联邦储备委员会(FED/美联储)讨论升息时机和步幅时提振决策者对经济复苏可持续性的信心。

商务部公布，扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售上月增长0.6%，10月为增长0.5%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分的关联度最为紧密。11月的增幅超过市场预期的增加0.4%。

这也暗示，占美国经济活动三分之二的消费者支出在7-9月当季放缓后，在第四季开始加速。

11月核心零售销售较上年同期增长4.4%，为2012年初以来最大同比增幅。过去20年，12月零售销售的平均变化幅度与11月非常接近，分析师称，预计11月的增长势头将会持续。

全美零售商联合会之前预期，假日季销售总体增长4.1%，且认为黑色星期五销售表现不佳是因消费者购物习惯改变所致，并非消费者支出疲软的迹象。11月的数据支持了上述预期，并证实了上述结论。

Macroeconomic Advisers的分析师将第四季经济增长年率预估上调0.3个百分点，至成长2.4%，因消费者支出“意外强劲”。前月消费支出数据亦被上修。

11月零售销售全面增长。像Reed这样的服装店增长尤为强劲，大增1.2%。电子和家用电器商店的销售增长0.9%。

连加油站表现也好于预期，下降0.8%，低于预期。

“或许是因加油站的顾客在坚果、牛肉干和汽车饰品等商品上的消费增加，部分抵消了汽油价格下跌造成的拖累，”瑞银集团证券分析师Guy Berger称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 母红)

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