综述：美国4月零售销售持平且进口物价疲弱 暗示第二季初经济反弹乏力

路透华盛顿5月13日 - 美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。

商务部周三公布的疲弱零售销售，以及显示4月进口物价连降第10个月等数据暗示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始升息的迫切性不高。

“对美联储而言，支出和经济增长迟滞为其提供了推迟升息的理据，基本排除了年中升息的可能性，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

尽管3月零售销售从之前报告的增长0.9%被上修至增长1.1%，但不足以逆转该报告总体疲弱的基调。分析师之前预计，4月零售销售增长0.2%。

期货市场的表现继续显示，交易商预计美联储最早在12月升息。美元兑欧元和日圆走软，美国公债价格上扬。美国股市攀升。

不包括汽车、汽油、建材和食品服务在内的核心零售销售也持平，3月数据被上修至增长0.5%，前值为增长0.4%。

这项指标与国内生产总值(GDP)中反应消费者支出的部分最为接近。分析师之前预计上月核心零售销售增长0.5%。

尽管美国家庭因汽油价格下降而拥有了大量额外的资金，但零售销售仍呈下降趋势。看似消费者将油价下降省下的钱多数都存了起来。

“4月零售销售继续走疲使我们进行预估的假设前提受到质疑，我们认为今年首季经济滑入低谷是因严寒等季节性因素所致，”Capital Economics的首席分析师Paul Ashworth表示。

零售商梅西百货(M.N)称，截至5月2日的首季净利降至1.93亿美元，上年同期为2.24亿美元，受累于寒冷天气和美元走强导致游客支出减少。

继就业和制造业报告后，零售销售数据进一步显示，尽管经济成长在第二季初重拾动能，但反弹力度尚不足以说服美联储在年底前开始收紧货币政策。

恶劣天气、劳资纠纷导致西海岸港口业务活动受扰，美元走强以及能源企业大幅削减支出等因素年初重创美国经济。上月政府公布的数据显示，首季GDP年增幅仅为0.2%。

上周出炉的贸易和批发库存数据暗示，经济活动实际已呈萎缩状态。周三商务部公布的企业库存数据进一步证实了这一点。数据显示3月企业库存较前月小幅增长0.1%。

美国政府将于本月晚些时候公布首季GDP终值。

劳工部周三公布的另一项数据显示，4月进口物价回落0.3%，3月为下滑0.2%，使得美联储推迟升息的可能性增加。

美元兑美国主要贸易伙伴国的货币自6月以来上扬约11%，以及原油价格走低等因素重压物价，使美国通胀远低于联储设定的2%的目标。

上月，汽车经销商、服务站、家具、电子和家电零售店的销售下降，从而抑制了零售销售的总体表现。

但部分领域的销售表现强劲，服装、运动用品以及建材和园艺设备的销售增加。网店、餐馆和酒吧的销售也有不俗的成绩。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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