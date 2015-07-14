综述：美国零售销售疲弱 暗示经济成长可能有所放缓

路透华盛顿7月14日 - 美国6月零售销售意外回落，因家庭减少购买汽车等商品，这可能引发对经济成长再度放缓的担忧。

周二疲弱的零售销售数据，加之就业市场成长有所放缓的迹象可能打压美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内升息的预期。多数分析师预计，联储可能在9月升息。

“零售销售报告的潜在基调疲弱，暗示复苏开始略显疲态。这可能会使9月升息的考量降温，但影响的力度不大，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

美国商务部公布，6月零售销售下滑0.3%，触及2月以来最低水平，5月数据被下修至增长1.0%，前值为增长1.2%。

不包括汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售下滑0.1%，5月为增长0.7%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出部分的相关性最大。

分析师之前预计，6月零售销售增长0.2%，核心零售增长0.4%。

零售销售数据公布后，美元兑日圆和欧元走软，美国公债价格上扬，美国股市小涨，因摩根大通(JPM.N)获利强于预期。

继令人失望的非农就业报告和小企业信心骤降等数据公布后，又出炉了疲弱的零售销售数据，这暗示经济可能在第二季末失去了部分动能。

美国经济首季萎缩0.2%，而核心零售销售下降可能促使分析师下调第二季GDP成长预期。商务部公布的另一项数据显示，不包括汽车的零售库存5月仅增长0.1%，这也拖累了第二季成长前景。

该指标被用于GDP的计算，其4月增幅为0.5%。

“消费者今年捉襟见肘，可能是因为石油行业表现疲弱影响了收入。9月升息的可能性只是略减，”FTN Financial的首席分析师Chris Low表示。

美联储主席叶伦上周五表示，她预计联储将从今年稍后的“某个时点”开始收紧政策。叶伦本周三和周四将在国会作证，可能会提供有关2006年以来首次升息时机的更多线索。

上月零售销售数据的各分项指标都很疲弱，汽车经销商的销售下降1.1%，5月为增长1.8%。服装店销售急挫1.5%，为2014年9月以来最大跌幅。

建材和园艺设备销售下滑1.3%，家具店销售回落1.6%，为去年1月以来最大月降幅。

电商、餐厅和酒吧的销售也下降。汽油价格上涨支持加油站销售增长0.8%。

电子产品和家电销售增长1.0%，为9月以来最大月升幅。

另外，劳工部公布，美元走强继续压制进口物价通胀压力。6月进口物价下降0.1%，5月为增长1.2%。进口物价过去12个月中有11个月为下降。

美国商务部公布，美国5月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.3%。4月确定为增长0.4%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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