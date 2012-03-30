企业高管：精品男装支撑全球奢侈品市场繁盛

社交软件公司Snap周三将为IPO定价 目标筹资30亿美元
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透纽约3月29日电(记者 Phil Wahba)---无论是渴望像《广告狂人》男主演Don Draper那样衣冠楚楚，还是需要在面试中有个良好外形，抑或只是想要添置新装，男性现在也增加了在精品服饰上的开支，企业高管预计这一繁荣趋势还将继续。
受益於全球文化的变化，越来越多的男性钟情于时装并愿意为其外形花钱，德国时装品牌Hugo BossBOSG_p.DE计划到2015年实现销售额增长50%，至30亿欧元。
Hugo Boss首席执行官Claus-Dietrich Lahrs周四在纽约一男装峰会间隙对路透表示：“男性对衣着光鲜的审美意识开始觉醒。”
根据咨询公司贝恩(Bain & Co)的数据，全球高端男装市场年增长约4%，几乎是豪华女装增速的两倍。
经济放缓令欧洲需求冷却，外界也对中国奢侈品市场能否保持高增长心存疑虑，因而很多零售商对美国奢侈品市场的繁盛寄予厚望。
英国精品男士品牌Alfred Dunhill在美国拥有三家门店，并计划在未来两年内新开五家。
该公司执行长christopher Colfer本周对路透表示：“我们将美国视为一个未开发的处女地。男性有了打扮的意识，我们也愿意让自己的外形变靓。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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