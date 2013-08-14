美国零售销售数据暗示经济持续改善

* 美国7月核心零售销售成长0.5%

* 核心零售销售创下七个月来最大增幅

* 7月小型企业乐观程度升温--NFIB

* 数据暗示美国经济正蓄积动能

路透华盛顿8月13日 - 美国7月零售销售上升，暗示消费者加速支出，这可能支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)结束一项重大的刺激经济计画。

周二公布的其他数据显示，7月小型企业的乐观程度升温，不过6月企业填补库存的速度意外疲软。

美国商务部公布，7月零售销售成长0.2%。

尽管数据低于分析师预期，但备受瞩目的排除汽车、汽油及建筑材料后的零售销售成长0.5%，创下七个月来最大增幅。

这个“核心”零售销售通常更为全面地反应消费者支出，因此周二的报告暗示经济可能重拾动能，上半年则是受到加税及联邦政府缩减预算的拖累。

伦敦Capital Economics分析师Paul Dales称，“家庭可能稍稍纵情消费，这是对近期就业成长的回应。”

美国失业率去年下滑近1个百分点，不过现仍处于7.4%的历史高档。

核心零售销售成长超越分析师师预期，而整体零售销售不如预期的原因，在于汽车销售下滑。

浏览美国零售销售图表，请点选：(link.reuters.com/fak93t)

美联储主席贝南克上月表示，可能在年底前缩减每月购债规模；购债计画的目的在于压低借贷成本，并提振就业。

目前美联储每月买进850亿美元长期债券，也就是所谓的量化宽松。许多分析师预期美联储最快在9月缩减购债。

新泽西州WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“今日零售销售数据，应该会让美联储维持在缩减量化宽松的轨道上。”

数据公布后美国政府公债收益率(殖利率)上扬，这显示投资人认为美联储紧缩政策的机率上升。美国股市走高。

7月美国百货公司销售跳增0.6%，创下2012年3月以来最大增幅。医药及个人用品零售销售也强劲增长。

全美独立企业联盟(NFIB)显示，7月小型企业主的信心改善，这更加显示经济活动可能在下半年加速扩张。

不过美国商务部在另一份报告中指出，6月除了汽车业以外的零售业存货下滑，而存货数据是计算国内生产总值(GDP)的一环。疲弱的存货数据让分析师略为调降第二季的成长估值。

美国政府上月公布4-6月当季经济成长环比年率初估为1.7%。

另一份美国劳工部的报告显示，美国7月进口物价增幅小于预期，暗示通胀压力不大。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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