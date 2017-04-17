综述：美国零售销售和通胀数据均欠佳 第一季经济增长恐动能不足

路透华盛顿4月14日 - 美国3月零售销售连续第二个月减少，消费者物价逾一年来首次下降，凸显第一季经济成长动能下降的程度。

但由于就业市场接近充分就业，周五的疲弱数据仍未改变对美国联邦储备委员会(美联储，FED)6月将再次升息的预期。分析师预计零售销售和月度通胀将反弹。

“对美联储而言，在做政策决定时，根本动能更重要，而在就业市场趋紧、收入上升和消费者信心提高的支撑下，根本动能目前看来强劲，”Oxford Economics驻纽约美国宏观分析师主管Gregory Daco表示。

商务部称，3月零售销售较前月下降0.2%，继续2月下降0.3%的势头，后者为近一年来首次下降且创最大降幅。3月零售销售较上年同期增长5.2%。

分析师原本预计零售销售下滑0.1%。扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售增长0.5%，2月为下降0.2%。

核心零售销售与国内生产总值(GDP)当中消费者支出分项的对应最为紧密。

尽管上月的核心零售销售反弹，但第一季消费者支出可能大幅放缓，远远不及2016年第四季亮眼的3.5%年率化增幅。消费明显减速部分归咎于政府返还所得税退税的时间比较晚，因防范欺诈方面的原因。

亚特兰大联邦储备银行将美国经济第一季GDP环比年率估计调低0.1个百分点至增长0.5%，这样则是三年来最弱表现。美国经济去年第四季环比年率为成长2.1%。

第一季就业岗位平均每月增加17.8万个，GDP预计虽然成长放缓，但似乎低估了经济的健康程度。第一季GDP偏向于走弱是由于计算方面的原因，政府也承认存着这样的情况并正在设法解决。

上月零售销售还受到汽车和零部件销售下滑1.2%的拖累，这是该分项连续第三个月减少。汽油价格下跌也使得加油站销售额减少1.0%，也是拖累因素之一。

**消费者腰包充实**

建材商店销售下滑1.5%，不过电子产品和电器零售销售录得2015年6月以来最大增幅。

服装店销售增幅为一年来最大，尽管购物中心客流量下降，受到以亚马逊(AMZN.O)为首的线上零售商更加激烈的竞争。

包括J.C. Penney Co Inc(JCP.N)、Abercrombie & Fitch(ANF.N)和梅西百货(M.N)在内的零售商正在削减实体店业务。

美国金融市场周五因耶稣受难日假日休市。

劳工部在另一份报告称，3月消费者物价指数(CPI)下降0.3%，为13个月以来首次下降，并创下2015年1月以来最大降幅，汽油和移动电话服务的价格下跌，抵消了租金和食品成本上升的影响。

2月CPI微升0.1%。3月CPI较上年同期上涨2.4%，升幅较2月的2.7%放缓。

剔除食品和能源成本的核心CPI下降0.1%，为2010年1月以来首次下降，2月为上升0.2%。3月核心CPI较上年同期升幅放缓至2.0%，为2015年11月以来最小同比升幅，2月为上升2.2%。

“我们认为这并不足以促使美联储改变其已阐明的继续逐步升息的意愿，尽管这或许会给鸽派言论壮胆，”摩根大通驻纽约的经济分析师Michael Feroli说。

3月汽油价格骤降6.2%，为导致当月CPI下降的最大因素。另一个严重拖累来自移动电话服务成本下降7.0%，创纪录最大跌幅。

美国CPI图表： tmsnrt.rs/1N6BwRs

美国零售销售图表：tmsnrt.rs/2eXblwp

核心PCE和CPI图表：tmsnrt.rs/2p8wUn6

(完)