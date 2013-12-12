美国11月零售销售坚稳 给经济前景增添一抹亮色

* 11月零售销售较前月增长0.7%

* 数据促使分析师上调第四季GDP成长预估

* 分析师忽略初请失业金人数的大幅跳增，因数据受到扭曲

* 10月企业库存优于预期

路透华盛顿12月12日 -美国11月零售销售坚稳增长，进一步证实经济正在走强，这可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)更加接近削减货币刺激措施。

其他数据显示上周初请失业金人数创一年来最大增幅，给此幅乐观的画面蒙上了部分阴影。但分析师基本上忽略了该报告，因为感恩节和其它因素令数据失常。

商务部表示，上个月零售销售较前月增长0.7%，因美国人在从汽车到电子设备等一系列产品上加大开支。11月增幅亦创五个月来最大，10月则为增长0.6%。

“这应增强美联储的信心，使其认为最近几个月政治方面带来的不确定性基本没影响到经济复苏，并强化对最近几个月数据面改善趋势将持续的预期，”道明证券资深分析师Millan Mulraine表示。

路透调查分析师原本预计，11月零售销售增长0.6%。

核心零售销售增长0.5%，较10月时0.7%的增幅略有放缓。

分析师称，根据核心零售销售增长势头，第四季消费者支出按年至少增长3.5%，较第三季1.4%的增速大幅加快。

“消费有提早加速的迹象，这也可能是未来经济成长加速的关键，”德意志证券外汇策略部主管Alan Ruskin表示。

美股收低，因投资者注意力仍在下周的美联储政策会议上。美国政府公债价格下跌，美元指数上扬。

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**库存增长势头持续**

上月零售销售数据相当强劲，而业界原本预期假期购物季销售放缓。本月稍早报告显示，消费者在感恩节周末支出减少。感恩节通常是假期购物季的开始。

就业强劲增长以及收入稳步增加都支撑消费，在第四季企业料消化前季累积库存的情况下，这可能有助于支撑经济。

该数据促使分析师将第四季GDP成长预估上调0.5个百分点，高至环比年率成长2.2%。

分析师还表示，商务部公布的另一份报告显示，企业在处理库存方面并不像之前预期的那么积极，这可能意味着修正可能延续至新的一年。

10月企业库存较前月增加0.7%，为九个月来最大增幅，9月为增长0.6%。

汽油价格下降也有所助益，尽管其拖累了未经通胀调整的零售销售数据。

初请失业金数据给经济稳步成长的迹象蒙上了一丝阴影。美国劳工部公布报告称，美国上周经季节调整的初请失业金人数增加6.8万人，至36.8万人。

这是2012年11月以来的最大单周增幅，而且初请失业金人数超过分析师预期的仅32万人。

不过，初请失业金人数四周均值只增加了6,000人，表明就业市场延续了近期显现的增强态势。

“剔除波动性因素，初请失业金人数仍可能倾向于持稳或下降，符合 非农就业数据近期稳固势头丝毫未减的情况，”HighFrequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称。

美国10月和11月非农就业岗位均强劲增长，失业率亦触及7.0%的五年低位。

极为乐观的经济数据接踵而来，应该会让美联储有理由开始削减其每月850亿美元的购债计划，并可能引发一些人猜测美联储最早可能会在周二和周三会议上采取行动。(完)

(编译 侯向明/李爽/许娜；审校 王兴亚/郑茵/龚芳)

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