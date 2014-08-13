综述：美国7月零售销售意外持平 但未来几月料反弹

路透华盛顿8月13日 - 美国零售销售增长7月意外停滞，表明第三季初经济动能有些减弱。

但分析师指出，由于就业稳步增长，未来几个月销售可能反弹。

商务部周三公布，汽车经销商的销售连续第二个月下降，在一定程度上拖累了7月零售销售表现。7月零售销售为1月来最差。6月为增长0.2%。

“就业市场活动强劲增长，加之其他指标显示国内经济成长动能增强，所以我们预计零售销售放缓是短暂现象，预计未来几个月消费者支出会强劲反弹，”道明证券代理首席分析师Millan Mulraine表示。

分析师原本预估7月零售销售增加0.2%。零售销售占消费者支出的三分之一。

美国经济新增就业岗位数量已经连续六个月超过20万个。解雇和招聘数量回到危机前水平。制造业和服务业数据显示，美国经济正稳步增长。

不过，零售销售停止增长可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)有理由维持一段时间的超宽松货币政策。美联储自2008年12月以来一直将指标隔夜利率维持在接近零的水准。

“这将为美联储主席叶伦提供理由，证明美联储为何需要逐步行动，以及为何维持低利率的时间要比美联储内部一些鹰派所认为的要长，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示。

另外，零售商梅西百货(M.N)削减全年同店销售预期，此前公布第二季销售逊于预期，这又为零售业蒙上一层阴云。

梅西百货股价收跌逾5%，蒂芙尼(Tiffany) (TIF.N)、Kohl's (KSS.N)和Nordstrom (JWN.N)等零售商股价亦大幅下挫。

美国股市在生物科技股带领下收高，但零售类股表现疲弱。美元小幅上涨，美债价格上升。

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**核心零售销售微增**

剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售在7月微增0.1%。这部分销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出密切对应。

5月和6月核心零售销售向下修正。

商务部的另一份报告显示6月非汽车零售库存仅温和增长。这两份报告预示，政府可能向下修正4%的第二季GDP环比年率初值。

摩根大通预计，第二季GDP增长率可能下修0.4个百分点。

“人们舍不得花掉辛辛苦苦挣来的钱，这是个问题，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

7月，汽车经销商的收入下降0.2%，6月下降0.3%。包括网上销售在内的非店铺销售亦下降。

家具、电子产品与家电以及日用品商店的销售也下滑。服装零售商的收入上升，体育用品商店、建材和园艺用品供应商的销售亦增长。(完)

(编译 李爽/杜明霞/张涛；审校 许娜/孙茉莉)

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